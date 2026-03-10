IndyCar Series kunngjør Freedom 250 Grand Prix of Washington, D.C.

HQ

I 2026 er det 250 år siden USA ble selvstendig, og flere sportsarrangementer vil finne sted i landet, utover det åpenbare (FIFA World Cup mellom juni og juli, som arrangeres av Mexico og Canada i fellesskap). Blant disse er et UFC-arrangement i Det hvite hus, dagen Trump fyller 80 år, og de uhyggelig navngitte "Patriot Games", som er sjokkerende lik "Hunger Games".

Et annet arrangement er kunngjort som en del av IndyCar Series, Freedom 250 Grand Prix of Washington D.C., en gateløype som vil gå rundt mange av de mest kjente landemerkene i den amerikanske hovedstaden, inkludert National Archives, Smithsonian, gå rundt Pennsylvania Avenue, National Mall, og krysse veldig nær Capitol. Totalt 1,7 miles, eller 2,74 km, i et oppsett som fansen kaller som kjedelig: lange rettstrekninger og bare syv svinger.

Dette løpet arrangeres 23. august, som en del av IndyCar Series 2026. Det har blitt kjørt to løp så langt i serien, og den regjerende mesteren Álex Palou vant det første i St. Petersburg, Florida, men ligger for øyeblikket på femteplass etter å ha krasjet i det andre løpet i Phoenix. Løpet i Washington, D.C. blir det 15. av 18 løp.