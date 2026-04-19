Infantino avslører at "de største stjernene i verden" vil opptre i halvtidsshowet i VM-finalen

HQ

USAs innflytelse i VM, som arrangeres av USA, Mexico og Canada i fellesskap, men med flere kamper spilt i USA, inkludert finalen 19. juli i New York, vil merkes med det første halvtidsshowet noensinne, en stift i de fleste sportsligaer i USA, som blander sport med underholdning og henter inn store artister til å opptre i pausen, ofte med verdensomspennende gjennomslagskraft (som Bad Bunnys opptreden under Super Bowl tidligere i år).

FIFA-president Gianni Infantino bekreftet denne uken i et intervju med Semafor at VM for første gang vil ha et halvtidsshow under finalen, som spilles på MetLife Stadium. Han avslørte imidlertid ikke artisten, men det blir "flere", mer enn én, og den "største i verden".

Han bekreftet at Chris Martin og Coldplay vil være "kuratorer" for showet, men det betyr ikke at de vil opptre, snarere at de vil være de som velger artistene og leder det kreative arbeidet som vil binde alle utøverne sammen.

I fjor hadde UEFA også med seg musikalske innslag til Champions League-finalen, men ikke i pausen, men før kampen: Linkin Park opptrådte på Allianz Arena i München, og det ble bekreftet at The Killers vil opptre før finalen i år, på Puskás Aréna i Budapest, Ungarn, 30. mai, med avspark kl. 18:00 CEST, 17:00 BST.