Infantino har full tillit til at Mexico vil arrangere VM 2026 til tross for voldsbølgen

FIFA-president Gianni Infantino har bekreftet sin "fulle tillit" til at VM 2026 vil finne sted som normalt i Mexico neste sommer, til tross for voldsbølgen over hele landet etter drapet på narkokartellet 'El Mencho', med veibombinger og brente biler, og fører til en periode med usikkerhet inntil maktvakuumet er fylt igjen.

"Vi analyserer og overvåker situasjonen i Mexico i disse dager, men jeg vil fra begynnelsen av si at vi har full tillit til Mexico, til president (Claudia) Sheinbaum, til myndighetene, og vi er overbevist om at alt vil skje på best mulig måte," sa Infantino på en pressekonferanse i Barranquilla, gjengitt av EFE.

De verste protestene og urolighetene skjedde i delstaten Jalisco, hvis hovedstad Guadalajara skal være vertskap for noen av kampene, blant annet Urugua mot Spania 26. juni. Jaliscos guvernør Pablo Lemus sa at han hadde hatt et møte i de meksikanske FIFA-kontorene, og at de ikke har noen intensjon om å fjerne vertsrettighetene til Mexico.

Mexico skal være vertskap for 13 kamper sammen med USA og Canada. Før det skal Mexico være vertskap for fire VM-sluttspillkamper i Guadalajara og Monterrey, mellom Ny-Caledonia, Jamaica, DR Kongo, Bolivia, Surinam og Irak.

"Som i alle andre land skjer det ting"

"Vi har noen kamper i Mexico om en måned, VM-sluttspillet, og det nye Azteca Stadium skal også innvies. Mexico er et flott fotballand. Som i alle andre land i verden skjer det ting; vi bor ikke på månen eller en annen planet. Det er derfor vi har myndigheter, politi og autoriteter som skal sørge for orden og sikkerhet", sa Infantino.

"Fra min side, og fra FIFAs side, har jeg absolutt tillit til president Sheinbaum. Vi er i jevnlig kontakt med presidentskapet og myndighetene, og vi overvåker uansett situasjonen. VM kommer til å bli en utrolig feiring."