Infantino: "Iran må komme til VM", sier FIFA tror på å "bygge broer"

Gianni Infantino har igjen snakket om Irans tvilsomme tilstedeværelse i fotball-VM, etter at representanter fra Irans regjering og fotballforbund har sagt at sjansene for at de skal spille i USA er "veldig små". I et intervju med CNBC onsdag (via AP) forsikret Infantini at Iran kommer til USA for å spille sine VM-kamper: "Det iranske laget kommer helt sikkert, ja".

Infantino, som er veldig på linje med Donald Trump, håper at krigen med Iran vil være over innen den tid (om mindre enn to måneder). "Vi håper selvfølgelig at situasjonen vil være fredelig innen den tid. Som jeg sa, det ville definitivt hjelpe. Men Iran må komme. De representerer selvfølgelig sitt eget folk. De har kvalifisert seg. Spillerne ønsker å spille."

Infantino, som tildelte Trump den første"FIFAs fredspris" i desember i fjor, insisterte på at "idrett bør være utenfor politikken", og at FIFA tror på "å bygge broer og holde dem intakte og sammen".

Iran skal etter planen spille 16. juni mot New Zealand, 21. juni mot Belgia og 27. juni mot Egypt i Seattle og Los Angeles.