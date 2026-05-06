Infantino lover å "personlig ta med en pølse og en cola" til den supporteren som kjøper en VM-billett for 2 millioner dollar

FIFA-president Gianni Infantino har nok en gang forsvart billettprisene til VM i fotball 2026, etter at det oppsto en kontrovers da de fant ut at noen billetter til finalen ble videresolgt for to millioner dollar. Han forklarte at FIFA måtte tilpasse seg USAs lover som tillater videresalg av billetter i offisielle videresalgskanaler uten et pristak, noe som førte til at noen billetter ble tilbudt for titusener (og i noen ekstreme tilfeller over to millioner) av dollar.

Infantino spøkte til og med med at han personlig ville komme med en cola og en pølse til den som kjøpte en billett til to millioner dollar, da han talte på Milken Institute Global Conference i Beverly Hills på tirsdag. "Hvis noen legger ut billetter til finalen for salg på annenhåndsmarkedet for to millioner dollar, betyr det for det første ikke at disse billettene faktisk koster to millioner dollar. Og for det andre betyr det ikke at noen vil kjøpe de billettene!"

"Og hvis noen kjøper en billett til finalen for to millioner dollar, kommer jeg personlig med en pølse og en cola til dem for å sørge for at de har det gøy", spøkte Infantino, ifølge AFP, og begrunnet modellen med at USA er "landet med det mest utviklede underholdningsmarkedet i verden".

Ifølge fangrupper ble de dyreste billettene til VM-finalen i 2022 solgt for rundt 1600 dollar, mens mange billetter til VM-finalen i 2026 selges for rundt 10 000 dollar.