Infantino mister støtte i FIFA etter at hans seniorrådgiver trekker seg: «Jeg var ikke involvert i dette forslaget, og jeg er helt og holdent imot det

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Carlos Cordeiro, seniorrådgiver for FIFA-president Gianni Infantino, har sagt opp etter det nå tilsynelatende dødsdømte forslaget fra FIFA om å selge ut minoritetsandeler i verdensmesterskapet gjennom et datterselskap (noe som er blitt avvist av Europa, Nord- og Mellom-Amerika samt Asia).

I oppsigelsesbrevet er han svært kritisk til Infantino og forslaget: «La meg være tydelig: Jeg var ikke involvert i dette forslaget, og jeg er utvetydig imot det. Det er en dårlig avtale for FIFAs medlemsforbund, en dårlig avtale for fotballen og en dårlig avtale for sportens langsiktige fremtid», skrev han. «Som seniorrådgiver for FIFA-presidenten, tidligere bankmann og livslang fotballfan kan jeg ikke stå og se på mens FIFA vurderer å selge en andel i verdensmesterskapet.»

«FIFAs ansvar er ikke å maksimere den kommersielle avkastningen for enhver pris, men å beskytte og styrke fotballen for fremtidige generasjoner», la han til, og stilte spørsmål ved mangelen på svar på spørsmål som hvorfor akkurat denne avtalen, hvorfor akkurat nå, hvem som tjener på det... og hvorfor medlemsforbundene bare fikk 50 dager på seg til å ta en beslutning med enorme konsekvenser.

Den amerikanske rådgiveren, av colombiansk og portugisisk-indisk opprinnelse, hadde også blitt utnevnt av Donald Trump til seniorrådgiver for Det hvite hus’ arbeidsgruppe under FIFA-VM 2026. Han var president i United States Soccer Federation mellom 2018 og 2020, men trakk seg etter at det ble avdekket offisielle USSF-dokumenter som fastslo at kvinner har «mindre fysiske evner og ansvar» enn mannlige fotballspillere. Han begynte i FIFA i 2021 som seniorrådgiver.