Infantino truer: Vannpausene kan bli en fast ordning etter VM i 2026

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Vannpausene er en av de mest upopulære tingene ved dette ganske upopulære VM-et (med skyhøye billettpriser, og spillere og stab fra flere land som blir dårlig behandlet eller til og med nektet adgang), fordi det er åpenbart for alle at FIFA har tatt en nødvendighet (å la spillerne hvile og drikke vann når de spiller under ekstreme varmeforhold) og gjort den om til et kommersielt knep for å tjene mer penger på reklame ved å innføre 3-minutters reklamepauser omtrent hvert 23. minutt.

På stadionene buer supporterne av drikkepausene, og hjemme kommenterer alle pausene med varierende grad av humor, avhengig av hvor følelsesmessig engasjert de er i kampen.

Spillere og trenere kritiserer for det meste åpent disse obligatoriske pausene, som egentlig bare gir mening i kamper med ekstreme temperaturer: de fleste spilles heldigvis ved normale temperaturer. «Jeg tror det forstyrrer og endrer identiteten til en fotballkamp mye mer enn jeg trodde», sa Englands trener Thomas Tuchel. «Jeg har hatt drikkepauser før når det var veldig, veldig varmt og nødvendig, men de var kortere. Det deler kampen opp i nesten fire deler.»

Infantino om drikkepausene: «Kanskje det er bra»

FIFA-president Gianni Infantino forsvarer disse pausene, og sa i et intervju med SNTV tirsdag at de kan bli brukt i fremtidige verdensmesterskap. Han forklarte at de kun er innført av sportslige grunner og at de ikke gir ekstra inntekter fra reklame, siden kontraktene var inngått før beslutningen om å innføre drikkepauser ble tatt.

«Kanskje treneren kan revurdere visse situasjoner, rette opp visse feil. Spillerne får litt hvile og kommer tilbake i full fart. Vel, er det nødvendigvis dårlig? Kanskje det er bra», sa Infantino, og la til at de har forbedret kvaliteten på spillet ved å gi spillerne disse pausene.

«Vi har aldri før sett 90 minutter i en turnering som denne spilt med en slik intensitet», hevdet Infantino. «Helt til kampens siste sekund angriper spillerne og så videre. Kanskje, kanskje ikke, men kanskje skyldes det også litt denne lille pausen spillerne får, slik at de etterpå kan gå tilbake på banen og vise hva de kan».

Til slutt bekreftet Infantino at de kanskje vil beholde dem i fremtidige turneringer, og forsvarte at de er obligatoriske. «Hvis vi kun skulle bruke drikkepauser i de kampene der det var for varmt og ikke i de andre kampene, ville vi gi en fordel eller en ulempe til noen av trenerne eller noen av lagene», la han til.