Infernal Hulk ser hva som skjer når Bruce Banner skilles fra "den store fyren"

The Incredible Hulk Hulk er allerede et monster, det er det ingen som er uenige i, men han er også et mer reservert monster takket være innflytelsen fra Dr. Bruce Banner, hans menneskelige og empatiske side. Det store spørsmålet er hva som ville skjedd med Hulk hvis Banner ikke var til stede, og hvis den menneskelige siden ble erstattet av noe mye, mye verre...

Det er nettopp dette temaet som den kommende The Infernal Hulk -tegneserien vil forsøke å fortelle om. Den er en del av den nye Age of Monsters, og den utforsker hvordan Hulk forandrer seg etter at den onde Eldest river Banner ut av Hulk og gjør krav på Hulks kropp som sin egen.

Den fullstendige beskrivelsen av tegneserien legger til: "Ondskapen kjent som Eldest har bokstavelig talt revet Bruce Banner og Hulken fra hverandre og tatt Hulkens kropp som sin egen. Denne nye, ustoppelige Infernal Hulk er ti ganger det monsteret som alle alltid har fryktet at Hulk skulle bli. Deres djevelske plan er å kaste verden tilbake til fortidens grusomheter ved å forvandle heltene våre til marerittaktige beist! I mellomtiden vil den ukuelige Bruce Banner, selv om han er maktesløs, gjøre alt for å forpurre deres onde planer!"

The Infernal Hulk er skrevet av Phillip Kennedy Johnson med tegninger av Nic Klein, og kommer i salg allerede 26. november. Når det gjelder hva vi kan forvente oss av denne serien, sier Johnson "Det finnes monstre som er mye verre og mektigere enn alt vi har sett så langt, større og sterkere enn Hulk, med en opprinnelse som går helt tilbake til jordens grunnvoll. Det er på tide å ta denne historien til neste nivå, og ingen avkrok av Marvel-universet vil stå urørt før slutten."

