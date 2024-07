Inferno Online og morselskapet begjærer seg selv konkurs

HQ

Slutten har kommet for Esportal Group AB og spillsenteret Inferno Online. Dette ble kunngjort av selskapet, som nå begjærer seg selv konkurs etter å ha mislyktes i å sikre den nødvendige finansieringen som kreves. I en uttalelse sier de følgende :

"Styret konstaterer imidlertid at den nødvendige finansieringen for å fortsette omstillingen ikke kan sikres, noe som innebærer at konsernet snart ikke vil ha dekning for sine kortsiktige arbeidskapitalbehov, samtidig som selskapets totale gjeld anses som uholdbar på lang sikt".

Selskapet, som gikk med et rekordunderskudd tilsvarende rundt 3 millioner pund i 2022, har dermed ikke klart å snu den negative trenden, til tross for at det også mottok covid-19-støtte i 2023.

Det er selvfølgelig trist for kundene, og dette er dermed det andre spillsenteret som stenger på relativt kort tid, da (den tidligere) konkurrenten Space stengte dørene for bare noen måneder siden.

Hvorfor tror du det er så vanskelig å få lønnsomhet i denne typen spillsentre?