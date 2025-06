Infinite Machine lanserer en toseters elsykkel bygget for bylivet

HQ

Vi har rapportert om noen forskjellige varianter av elsykler og elsparkesykler opp gjennom årene, og i dag utvider vi dette ytterligere ved å se nærmere på Infinite Machines nyeste innovasjon. Denne er kjent som Olto, og det er en elsykkel som er laget for byliv og cruising i sykkelfeltet.

Kjøretøyet er designet som en toseters modell med en rekkevidde på 40 mil. Den har en værbestandig konstruksjon, krever ikke førerkort for å brukes eller kjøres, har pedaler som også fungerer som fothviler, lys foran og bak, og til og med et dashbord som spenner over en 4,3" LCD-skjerm, samtidig som det er plass til en telefonholder.

Sykkelen drives av et 48 volt 25Ah drop-in-batteri som enkelt kan tas ut for å lade opp, og dette er i stand til å levere en toppfart på 33 km / t, med sykkelen til og med begrenset til 20 km / t når den registrerer at du reiser i en sykkelfelt. Ellers kommer den også med USB-A- og USB-C-porter, slik at du kan lade dingser mens du er på farten.

Det finnes en rekke tilbehør du kan kjøpe for å utvide og tilpasse Olto ytterligere, inkludert en Kid Carrier og en Rear Basket, men bortsett fra dette er det verdt å merke seg at Olto ikke akkurat er billig. En modell vil sette deg tilbake $ 3,495, og du kan konfigurere sykkelen din ytterligere for ytterligere $ 100. Den vil komme i to farger (sølv eller helsvart), og målet er å sende den i høst.

Dette er en annonse: