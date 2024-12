HQ

Mange blir kanskje litt overrasket over å høre at Infinity Nikki er det femte spillet i Nikki-serien - det ble i hvert fall jeg. De fire første spillene kom til Android og iOS, og det samme gjør dette nye spillet, men for første gang kommer det også til PC og PlayStation. Det er uten tvil det mest ambisiøse spillet i serien.

Infinity Nikki er et gratis spill i en halvåpen verden med gatcha feelgood-rollespill, med jenta Nikki i hovedrollen. Før hun skal på skoleballet, går Nikki opp på loftet i barndomshjemmet sitt for å finne en kjole hun kan ha på seg til ballet. Plutselig hører hun en lyd fra et gammelt klesskap i den andre enden av loftet, og der finner hun en magisk rød kjole. Kjolen griper tak i Nikki, og de danser sammen, og når dansen er over, har Nikki tatt på seg kjolen, og i ekte Narnia-stil er hun blitt sugd inn i klesskapet og inn i den magiske verdenen Miraland.

Her utspiller det seg en historie om vennskap, godt og ondt, drømmer, ønsker og ikke minst vakre kjoler. Historien er fortalt litt naivt, men ikke barnslig og likevel med respekt for voksne. Jeg trodde ikke at denne typen spill, som er strødd med et tykt lag sukker over det hele, ville være noe for meg, men Infinity Nikki er overraskende godt laget og er et utmerket feelgood- og avslappende rollespill i sin egen rett.

Dette er en annonse:

Infinity Nikki er et utkledningsspill, noe som betyr at spillets kjoler og antrekk er en sentral del av spillet. Nikki er en såkalt "stylist" som har evnen til å skape "Ability Outfits", som er magiske og vakre kjoler med ulike egenskaper. Det kan være at de gjør henne i stand til å sveve over lange avstander, eller at hun kan nærme seg sjenerte dyr slik at hun kan børste dem og klappe dem. Det finnes 30 slike "Ability Outfits", og de gir alle Nikki tilgang til nye områder og nye muligheter i den magiske spillverdenen.

For å lage disse viktige kjolene må du samle Whimstars, som er magiske stjerner - ja, det er mye magi her. Når du låser opp kjolen eller antrekket (for det handler ikke bare om kjoler), får du en "Outfit Sketch" der du kan se hvilke ressurser du trenger å finne og bruke for å lage kjolen eller antrekket, og deretter bruke dem.

Dette er en annonse:

Man kan si at det finnes to lag med kjoler og antrekk for Nikki. Det er disse Ability Outfits som vi nettopp snakket om, som du bare kan se på Nikki når hun bruker dem. Når hun løper rundt i landskapet og leter etter ressurser, fullfører oppgaver og sideoppdrag og deltar i ulike minispill, har hun på seg antrekk og kjoler som du fritt kan lage selv. Disse antrekkene består av alt fra skjorter, bukser, lange kjoler, korte kjoler, hatter, sko, halskjeder, øreringer, pannebånd, armbånd, sokker, skjørt, tilbehør og mye mer, så det bør finnes et antrekk som du vil like og ta på Nikki.

Så langt, så bra. Herfra begynner ting å bli litt mer kompliserte og ikke fullt så søte som Nikki og hennes magiske verden. For det første kan du føle røttene til de mobile plattformene ettersom spillet er fylt med daglige oppdrag, daglige opplåsinger og daglige belønninger, og mange tilkoblede systemer som oppmuntrer spilleren til å komme tilbake hver dag.

I tillegg har spillet ikke mindre enn 5-7 forskjellige valutaer (avhengig av hvordan du teller dem - men det er mange), og de gir alle tilgang til forskjellige ting i spillbutikken, i menyene og rundt om i spillverdenen. Disse valutaene kan byttes mellom hverandre, og mange av dem kan også kjøpes for ekte penger, til ulike priser og i ulike pakker.

Det er så mange opplåsingssystemer, belønningssystemer, hastesystemer og valutaer som går på kryss og tvers for å gi tilgang til mange forskjellige ting. Til å begynne med er det ganske forvirrende, og de mange dype menyene kan være overveldende. Dessverre kan du ikke bare ignorere alle disse tingene, da de åpenbart er nødvendige for å låse opp viktige kjoler, gjenstander og valutaer for å komme videre i spillet.

Det ville være urettferdig å klage på salg og belønningssystemer i spillet i et gratis å spille spill, og det er ikke det jeg gjør. Det er mer mengden av dem. Som forventet blir du stadig påminnet om at det er noe i spillbutikken som du kanskje kan bruke, og spillet prikker deg stadig på skulderen og sier "Hei, sjekk ut dette! Eller... Denne!". Du kan spille uten å bruke ekte penger, men da må du være forberedt på å legge ut på et veldig tidkrevende grind, og jeg har en følelse av at du på et eller annet tidspunkt vil støte på noe som ligner en betalingsmur, fordi det er nesten umulig å tjene de ressursene du trenger for å lage akkurat den kjolen som gjør at du kan komme deg videre i spillet. Men jeg har ikke opplevd det ennå.

Så det er ikke så mye det konstante prikkingen på skulderen som er et problem, men mer antall tilkoblede systemer og antall valutaer, som rett og slett er så mange og så komplekse at det kan virke som en barriere i starten. Det er synd, for bak alle disse systemene skjuler det seg et veldig fint og herlig feelgood-spill som jeg personlig ville ha betalt for hvis det hadde blitt utgitt som et betalt spill i stedet for et gratisspill.

Infinity Nikki er et virkelig vakkert spill. Miraland er et magisk sted med mange vakre områder, landsbyer og åpne plasser, og spillets mange kjoler og antrekk er virkelig godt designet. De mange menyene er også veldig vakre, og det er bra, for der kommer du til å tilbringe mange timer. Lydsporet og lydsporet passer perfekt til feelgood-atmosfæren, og det finnes ikke skyggen av noe som kan være kontroversielt eller støtende i handlingen, det visuelle eller lydsporet.

Det er imidlertid en siste ting som nesten kunne ødelagt spillet fullstendig for meg, men som kanskje ikke betyr noe for andre. Det endrer ikke det faktum at det er en stor tabbe at akkurat denne funksjonen ikke er med i spillet, og jeg snakker om muligheten til å spille med invertert y-akse (og/eller x-akse for den saks skyld). Jeg spiller alltid med invertert y-akse, men det er ikke mulig her, og det kan virkelig ødelegge mye av moroa for meg - heldigvis er ikke Infinity Nikki et spill som krever raske reaksjoner, men en slik funksjon er åpenbart et must i spill her på kanten av 2025.

Infinity Nikki er lett å anbefale og et spill du bør laste ned og prøve. Det er vakkert, sjarmerende, det er massevis av aktiviteter og underholdning i den store verdenen og et skikkelig feel-good-spill å glede seg over. Du må imidlertid være klar over den store mengden systemer og valutaer som nesten hele tiden prøver å presse penger ut av spilleren, og de er der, men det er så mange. Du må bare være veldig klar over det.