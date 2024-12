Infinity Nikki når 10 millioner nedlastinger på fire dager

HQ

Noe av det som har blitt tydeligst for oss i 2024, er at den kinesiske utviklingen tar den vestlige verden med storm. Det er ikke bare actionbaserte spill som Black Myth: Wukong eller Zenless Zone Zero som nesten daglig samler millioner av spillere på nettet, men også unike og originale spill som ligger langt fra den stilen vi er vant til i USA og Europa, som for eksempel det ferske Infinity Nikki. Det åpne simuleringsspillet, som går ut på å bygge og fylle en stor garderobe med klær og tilbehør til en avatar mens man utfører sine daglige aktiviteter, ble lansert 5. desember og har vært en stor suksess.

Mens det var mye snakk om det før det, vet vi nå at spillet siden forrige torsdag har blitt lastet ned mer enn 10 millioner ganger, og for å feire det har Infold Games studio lansert en belønningsrunde, inkludert en bonus på 10 Resonite-krystaller i postkassen din i spillet, som låses opp ved å bli med i Florawish Stylist's Guild.

Har du prøvd Infinity Nikki ennå? Vi jobber for tiden med anmeldelsen vår, som du snart vil kunne lese her på Gamereactor.