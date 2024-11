Infinity Nikki når hele 30 millioner forhåndsregistreringer

HQ

Nå og da kommer et spill ut av ingenting og blåser alle bort. Vi så dette tidligere i 2024 med Palworld og tydeligvis vil en av de neste som gjør dette være det koselige åpne verdensspillet Infinity Nikki.

Hvorfor sier vi dette, for til tross for at det ikke er tilgjengelig ennå, har Infinity Nikki allerede passert hele 30 millioner forhåndsregistreringer. I skrivende stund har spillet 30 544 263 registreringer totalt, men antallet øker med hundrevis hvert eneste minutt. Det er unødvendig å si at fansen er utrolig begeistret for dette prosjektet.

Hvis du ikke vet hva Infinity Nikki er, beskrives spillet ofte som en utkledningsopplevelse der spillerne designer antrekk og stiler og deretter viser dem frem i en herlig og avslappende verden der de kan fange insekter, fiske og delta i Animal Crossing-lignende aktiviteter.

Det ble lagt ut en rekke forhåndsregistreringsmål som alle allerede er nådd, så kanskje det er på tide for utviklerne å legge til noen flere for å sikre at antall registreringer fortsetter å vokse.