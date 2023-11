Infinity Ward åpner nytt Call of Duty-studio

HQ

Activision har flere utviklere som jobber med den enormt populære Call of Duty -serien, men den eldste (og kanskje mest suksessrike) av dem alle er selvsagt Infinity Ward. Studioet startet allerede i 2002, og har siden den gang produsert mange av seriens beste titler, som Call of Duty 4: Modern Warfare og oppfølgeren Call of Duty: Modern Warfare 2. Nå har studioet bestemt seg for å utvide.

Et nytt kontor i Austin, Texas, har åpnet dørene, og i likhet med de andre datterselskapene Infinity Ward (studioet finnes også i Spania, Mexico, Polen og California) skal denne utvikleren jobbe med Call of Duty. De har ikke avklart nøyaktig hva dette kontoret skal jobbe med, men dette er kunngjøringen fra Infinity Ward selv:

"Infinity Ward har åpnet et helt nytt studio i Austin, TX. Studioet skal jobbe med å skape nye og innovative opplevelser for Call of Duty og utvikle toppmoderne teknologi for å drive dem."