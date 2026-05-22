Infinity Ward begynner å erte Call of Duty 2026 angående spillet som: "Besluttsom. Dristig. Nådeløs"

Activision pleier å ha en veldig spesifikk måte å introdusere fansen for et nytt kapittel i Call of Duty-serien på. I motsetning til andre utviklere og utgivere som kunngjør spill år før de noen gang gjør sin ankomst, venter Activision vanligvis til sommeren før spillet lanseres for å dele ut en båtlast med informasjon på Call of Duty Next-lignende arrangementer. For dette formål ser det ut til at sirkuset for Call of Duty 2026, som det ryktes mye om å være en fjerde Modern Warfare, er i ferd med å starte.

I en uttalelse på sosiale medier erter utvikleren Infinity Ward sine planer for året som kommer, og bemerker at det kommende spillet er et "nytt kapittel" for studioet og at det blir sett på som et "Determined. Dristig. Nådeløst" spill som har blitt "bygget av et team som har presset hver detalj, hvert system og hvert øyeblikk til det ytterste."

Uttalelsen avsluttes med å legge til: "På vegne av alle i IW er vi stolte av det vi har bygget, og vi gleder oss til å endelig begynne å dele det med dere."

Det er ingen fast dato i tankene for når vi får se mer fra Call of Duty 2026, men med Xbox Games Showcase i horisonten og planlagt til 7. juni, kanskje vi får en kort teaser og deretter bekreftelse på når det ofte årlige Call of Duty Next-arrangementet gjør sin ankomst sannsynlig rundt juli-tiden igjen.