Infinity Ward Målet var at « Call of Duty: Modern Warfare 4 skulle ha «den mest flytende og naturlige bevegelsen i feltet vi noensinne har gitt ut

HQ

Hvis du har spilt de siste betahelgene til « Call of Duty: Modern Warfare 4, er du sikkert kjent med bevegelsessystemet og de mange nye mekanikkene som blir introdusert i den kommende utgaven av skytespillserien. Uansett om du er fan av disse mekanikkene eller ikke, fikk vi nylig sjansen til å snakke med en av utviklerne fra Infinity Ward, nemlig teknisk direktør for flerspillermodus, Jack Hoppus, for å få en bedre forståelse av hva teamet håper å oppnå med denne nye versjonen av opplegget.

Da vi spurte om hvordan Infinity Ward gikk frem for å bestemme hvordan Call of Duty: Modern Warfare 4 i bunn og grunn skal spilles, fortalte Hoppus oss følgende.

«Ja, jeg mener, vi lager spillet vårt for en rekke forskjellige spillere, ikke sant? Alt vi lager i spillet vårt, fra bevegelsesevner til killstreaks, feltoppgraderinger, spillmoduser og kart, er bygget fra grunnen av med tanke på: Hvordan vil det være for spilleren som har spilt CoD hvert eneste år? Hvordan gjør vi det interessant og nytt for dem? Men også for noen som kanskje ikke har spilt CoD på et par år, eller ikke har spilt CoD på en stund. Hvordan kan vi gjøre det intuitivt og naturlig for dem?

«Så, jeg mener, for eksempel når det gjelder bevegelsessystemet vårt, ønsket vi at dette skulle være den mest flytende, naturlige bevegelsen på bakken vi noensinne har lansert, men vi ville ikke at det skulle være én dominerende måte å spille på. Vi ville ikke at du, for eksempel, skulle gli inn i hver eneste kampsituasjon, fordi det alltid var det beste du kunne gjøre. Vi ønsker å utforme spillet vårt rundt noe som... Hvis du er virkelig dyktig rent mekanisk, altså flink med bevegelser og flink med våpenet ditt, så skal du kunne lykkes. Men også en spiller som ønsker å ta det litt roligere, være veldig bevisst, gjennomtenkt og smart i kampene sine, bruke feltoppgraderingene og utstyret sitt, og på en måte navigere på kartet så godt de kan – vi vil at de skal lykkes også.

«Så det handler om å finne den perfekte balansen mellom flytende, actionfylt spill og taktisk skyting.»

Som en del av vårt nylige intervju fikk vi også vite mer om Nintendo Switch 2-versjonen av spillet, som du kan lese litt mer om her. På samme måte, hvis du er på jakt etter noen tanker og inntrykk om Call of Duty: Modern Warfare 4, må du ikke glemme å lese vår nylige forhåndsomtale.