Infinity Ward om utviklingen av « Call of Duty: Modern Warfare 4 for « Nintendo Switch 2: «Vi har faktisk opplevd at det er svært sammenlignbart med PlayStation og Xbox

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I et tiår har Call of Duty-spillene vært fraværende på Nintendo-plattformene, og de nyeste utgivelsene har i stedet utelukkende blitt lansert på PC, PlayStation og Xbox. Men slik det ble lovet da Microsoft kjøpte Activision Blizzard King for svimlende 68,7 milliarder dollar for noen år siden, kommer Call of Duty endelig tilbake til Nintendo-konsollene i år når Call of Duty: Modern Warfare 4 lanseres 23. oktober.

I den forbindelse fikk vi nylig, under vårt besøk på Gamescom, muligheten til å snakke med noen av de som er involvert i prosjektet, for å lære mer om hva som kreves for å bringe et slikt spill til Nintendos nye hybridkonsoll.

Under et intervju spurte vi Jack Hoppus, teknisk direktør for flerspiller hos Infinity Ward, og Beatriz Gonzalez, assisterende produksjonsdirektør hos Digital Legends (portingsstudioet som har ansvaret for Switch 2-utgaven), om den kommende versjonen av spillet.

Hoppus begynte med å forklare: «Jeg mener, vi har faktisk opplevd at den er veldig sammenlignbar med konsoller som PlayStation og Xbox. Det er altså ikke noe vi egentlig har måttet tilpasse designet til på grunn av begrensninger. Om noe, og Beatriz kan nok si mer om dette, så åpnet det opp for flere måter å spille på, for flere, du vet, unike kontrollmetoder. Og om noe, så var det noe som tilførte mer enn det vi måtte fjerne.»

Gonzalez fortsatte deretter med å legge til: «Ja. For oss på Switch 2 var det ekstremt viktig å være tro mot Call of Duty… den samme Call of Duty-opplevelsen som du får på andre konsoller. Så det var alltid vår viktigste prioritet og vårt ledestjerne gjennom hele utviklingen. Vi må tilby det samme Call of Duty, du vet, den flytende bevegelsen som Jack snakket om tidligere. Vi må ha det på samme måte. Så vi har optimalisert mye for plattformen, for de ulike måtene du også kan spille på Switch 2.

«Opplevelsen i håndholdt modus er ganske annerledes enn opplevelsen i dokkmodus. Så det åpner døren, som Jack sa, for andre måter å spille på, ikke sant? Å spille på farten, eller på flyet, eller på stranden, eller i sengen din, eller hva enn du måtte ønske. Og dessuten de ulike kontrollene vi har på Switch 2. For meg er det ganske spesielt å spille med gyroen. Som å kunne dele opp kontrollerne og peke-peke. Det er ikke de tekniske begrepene, beklager! Men også, du vet, musestyringen, å spille med Joy-Con-ene hvis du vil, eller med Pro-kontrolleren. Vi har absolutt alle styremåter man kan tenke seg. Vi har gjort en spesiell finjustering for å sikre at du kan styre dette spillet akkurat slik du vil, på den riktige og nøyaktige måten.»

Vi spurte også om hvordan utviklerne tilnærmer seg matchmaking i flerspillermodus, spesielt med tanke på at en Switch 2-bruker som spiller med gyrostyring vil være i en ulempe sammenlignet med en PC-bruker med mus og tastatur, sett fra et mobilitets- og nøyaktighetsperspektiv. Gonzalez fortalte oss følgende.

«Vel, Switch 2 er koblet til alle andre på plattformen. Det vil si at du har tastaturspillere og kontrollerspillere i de samme lobbyene. Så vi ønsker at Switch 2 skal være på lik linje med alle andre plattformer. Derfor har vi den tilkoblede matchmaking-funksjonen: Switch 2-brukere kan, akkurat som alle andre brukere, velge å kun bli matchet med spillere på sin egen plattform hvis de foretrekker det, men ellers er den koblet til hele økosystemet.»

Når tiden er inne, hvordan kommer du til å spille « Call of Duty: Modern Warfare 4?