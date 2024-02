Inflexion Games "prioriterer" en frakoblet modus for Nightingale

HQ

Utvikleren av Nightingale, en survival crafting-tittel som utspiller seg i en viktoriansk fantasiverden med gasslamper, har avslørt hvilke umiddelbare planer de har for spillet. Inflexion Games har publisert en uttalelse på Steam der de avslører at etter tilbakemeldinger fra fansen siden Nightingale ankom som Early Access-prosjekt, jobber studioet med å gi fansen en offline-modus.

"Vi prioriterer og utvikler nå en offline-modus som vi planlegger å lansere så snart det lar seg gjøre. Følg med på våre sosiale kanaler og Discord for oppdateringer de neste ukene, sammen med andre ting vi jobber med."

Når vi snakker om hvorfor spillet ikke hadde en offline-modus ved lanseringen, går uttalelsen så langt som å legge til: "Vår visjon for spillet har helt siden starten vært å skape en sammenhengende serie av riker, med tanke på å gjøre det mulig å utforske sammen - et univers som er større enn én enkelt rike eller server. Det betydde at vi tidlig i utviklingen måtte velge mellom å støtte samarbeid fra dag én eller å fokusere på en offline-modus.

"Samarbeidsspill med gruppemedlemmer på tvers av flere riker var det mest teknisk utfordrende problemet, og derfor valgte vi å ta tak i det først. Når vi ser tilbake på den avgjørelsen, må vi innrømme at vi feilvurderte hva noen av dere var ute etter."

Vi fikk sjansen til å sjekke ut Nightingale en siste gang før det debuterte som Early Access-spill. Du kan lese hva vi synes om Inflexion Games-prosjektet her.