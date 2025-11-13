Infold Games: "Det er en sterk etterspørsel i Vesten etter relasjonsdrevne og koselige opplevelser"

HQ

Action-sjangeren er definitivt den største i Vesten blant de såkalte AAA-spillene - men det er selvsagt ingen naturlov som sier at det må være slik. Tvert imot kan det finnes et stort og uutnyttet marked for større prosjekter i andre sjangre. Det mener i hvert fall det kinesiske selskapet Infold, som i løpet av de siste to årene har gitt ut de enormt populære Love and Deepspace og nå sist Infinity Nikki.

I et intervju med VGC sier selskapets globale PR-sjef Leo Zhu :

"Vår egen erfaring med Love and Deepspace og Infinity Nikki viser at ikke-voldelige, emosjonelt drevne spill kan nå ut til et stort vestlig publikum og gi gode kommersielle resultater."

Zhu mener at populære ikke-voldelige spill først og fremst har vært forbundet med indiescenen i Vesten, men det kan skyldes at ingen har forsøkt å lage ikke-voldelige titler med høyt budsjett tidligere. Markedet er vidåpent, sier han:

"Historisk sett har Vesten forbundet ikke-voldelige suksesser med indie-titler, men det som er i ferd med å endre seg, er at større, høyproduktive ikke-voldelige spill nå blir tatt i bruk og får oppmerksomhet fra kritikerne. Disse eksemplene tyder på at markedet langt fra er mettet. Det er stor etterspørsel etter relasjonsdrevne og koselige opplevelser av høy kvalitet i stor skala."

Er du overrasket over den enorme interessen i Vesten rundt spill som de tidligere nevnte Love and Deepspace og Infinity Nikki, og hva tror du om sjansene for at flere utviklere vil merke seg suksessen deres og prøve å skape noe lignende?