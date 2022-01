Ingars mest hypede spill i 2022

HQ

Spillåret 2021 var et spillår preget av begynnelsen på en ny konsollgenerasjon, og dersom man var heldig nok til å eie en PlayStation 5 eller Xbox Series X/S (eller komponentene som trengs for en kraftig PC) kunne 2021 by på mange storslåtte og spennende spillutgivelser som Returnal, Deathloop, Forza Horizon 5 og Ratchet & Clank: Rift Apart, som alle bød på en presentasjon av hva de nye konsollene er gode for. Samtidig fikk vi også mange spill som imponerte oss uten å stille samme tøffe krav til maskinvare, som Metroid Dread, The Forgotten City og It Takes Two. Som våre lister over årets beste spill fra 2021 viste har 2021 bydd på mange gode spillopplevelser, uansett hva slags plattform eller konsoll man måtte eie eller foretrekke.

Når vi nå entrer spillåret 2022 blir bildet trolig annerledes. De siste storspillene som kommer på tvers av konsollgenerasjonene skal nå rulles ut, og etter det vil vi få en rekke storspill som kun lanseres til PlayStation 5, Xbox Series X/S eller PC. Selv om forsyningslinjene fortsatt skaper problemer med å levere nok konsoller og komponenter til alle, er 2022 året som for alvor vil motivere folk til å ta steget over i den neste konsollgenerasjonen.

For det er ikke småtterier vi venter oss i 2022. Med en rekke spill som har blitt utsatt som følger av pandemien og andre årsaker later 2022 til å bli et ekstremt innholdsmettet år. Hvis alle disse spillene faktisk blir lansert og holder mål, har 2022 potensial til å bli en verdig kandidat til tidenes spillår sammen med andre storslåtte år som 1998, 2004, 2013 og 2017.

Normalt pleier jeg å kutte listen ned til ti spill når jeg skal skrive om spillene jeg ser mest frem til i året som kommer. For 2022 er det ganske enkelt umulig, for her er det ekstremt mye å glede seg til. Dermed har jeg i år utvidet listen til hele tjue spill som herved presenteres i tilfeldig rekkefølge, med unntak av Zelda på topp.

1. Oppfølger til The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Det skulle gå nesten tjue år før The Legend of Zelda: Ocarina of Time ble fjernet fra tronen som mitt favorittspill gjennom tidene, og da passet det godt at det var et nytt Zelda-spill som inntok plassen. The Legend of Zelda: Breath of the Wild kunne ikke bare by på et perfekt spill å kjøpe sammen med en helt ny Switch, men også en spillopplevelse som helhetlig sett ikke var i nærheten av noe annet i spillmediet. Naturligvis har vi fått åpen verden-spill av lignende natur tidligere, men gjennomføringen i Breath of the Wild var rett og slett formidabel.

Nintendo har vært sparsommelige med informasjon om den kommende oppfølgeren, men i høst fikk vi et par detaljer. Vi fikk se en helt ny trailer for spillet som indikerer at vi får reise mellom himmel og jord (ikke ulikt The Legend of Zelda: Skyward Sword, som er et annet spill i serien jeg liker godt). Vi får en historie som er en direkte oppfølger til det forrige spillet. Og ikke minst, Nintendo har forespeilet en lansering i 2022. Mye kan selvfølgelig skje som gjør at siste del ikke går i oppfyllelse, men med tanke på at det nå er fem år siden forrige hovedspill i Zelda-serien er jeg veldig klar for å se hva Nintendo klarer å servere denne gangen. Å følge opp tidenes beste spill er selvsagt ingen lett oppgave, men jeg har full tiltro til at Eiji Aonuma og teamet hans vil gi oss en uforglemmelig opplevelse også denne gangen.

I forkant av lanseringen av God of War i 2018 var jeg faktisk totalt uinteressert i spillet, ettersom jeg aldri hadde falt for sinnataggen Kratos og hans hevntokt mot gudene i de originale God of War-spillene. Nysgjerrigheten klarte likevel å overtale meg da kritikerne omfavnet det nye spillet satt til norrøn setting, og allerede fra første øyeblikk var jeg solgt. Dette var en langt mer seriøs, voksen og dyptgående historie om Kratos enn jeg var vant med tidligere, og jeg elsket det, ikke minst da det hele ble kombinert med en knalltøff fortellerteknikk og ekstremt tilfredsstillende kamper.

Det var likevel tydelig at God of War aldri var slutten på den nye historien om Kratos, og mye antydet også at Ragnarok var på full anmarsj. Annonseringen av God of War: Ragnarök kom dermed ikke som en overraskelse, men det var selvfølgelig en kunngjøring som gjør meg gira. Overgangen til PlayStation 5 skaper dessuten forventninger til hva Santa Monica Studio kan gjøre med effekter som strålesporing, haptisk tilbakemelding og 3D-audio på toppen av alt det som gjorde forgjengeren så bra. Legg til mer herlig brumming fra Christopher Judge som Kratos, lekre toner fra Bear McCreary og en spektakulær tolkning av de norrøne gudene, og brått har du en het potet til årets spill anno 2022.

Jeg elsker praktisk talt alt ved Horizon: Zero Dawn. Settingen, rollefigurene, realiseringen av det futuristiske stammesamfunnet, historien, musikken og den visuelle presentasjonen - det meste satt som et skudd i min bok, og med et litt mer finjustert kampsystem hadde spillet fort vært en innertier. Noe av det beste for meg personlig var likevel hvor godt spillet traff kona, som forelsket seg hodestups i Aloys eventyr og endte opp med å skaffe platinumtrofé i spillet. Horizon: Zero Dawn står derfor som et kroneksempel for meg på hvor viktig det er med varierte rollefigurer og sterke, kvinnelige hovedrollefigurer.

Verdenen i Horizon skriker etter å få utforske nye områder, og det er nettopp dette vi blir lokket med i Horizon Forbidden West, der promoteringsmaterialet viser en overgrodd Golden Gate Bridge i det som en gang var San Francisco. Vi har også sett ekstremt vakre undervannsopplevelser, spennende nye fiender og ikke minst nye robotdyr, deriblant noen kolossale mammutlignende skapninger. Dette er nok et spill som blir herlig å teste ut på en PlayStation 5, men alt tyder heldigvis på at PlayStation 4-eiere også vil få en visuelt slående opplevelse som kjører bra (ikke noe Cyberpunk 2077-tull der, altså).

Etter et knallsterkt 2020 som i stor grad ble båret av en eksplosiv interesse for Animal Crossing: New Horizons, var 2021 et litt roligere år for Switch. Konsollen fikk riktignok flere gode opplevelser i form av Metroid Dread, Monster Hunter Rise og Super Mario 3D World + Bowser's Fury, men sammenlignet med konkurrentene var det et forholdsvis rolig år for Switch i 2021.

2022 antyder derimot at Switch-eiere vil få det grisetravelt, og en av titlene som kan gi konsollen en eksplosiv vekst er Bayonetta 3, som vi endelig fikk et livstegn fra i fjor. Traileren vi fikk servert var ikke lang, men den ga absolutt håp om at Bayonetta 3 blir like sprøtt, actionfylt og bananas som vi håper på. At Bayonetta stiller med ny look og muligheten til å kontrollere gigantiske kaiju-lignende monstre gjør bare ventetiden enda mer smertefull. Ny stemmeskuespiller for Bayonetta selv er en potensiell snublestein for tittelen, men her får vi se hva sluttresultatet blir før vi feller en dom.

Splatoon-spillene har kanskje ikke oppnådd den samme populariteten her som i Japan, og når sant skal sies har jeg selv spilt Splatoon 2 mye mindre enn jeg skulle ønske. Det er det derimot ingen grunn til, for Splatoon-spillene byr på solid moro med en fargerik og kul stil som få andre spill kan matche. Jeg elsker hvordan Nintendo har klart å skape et lagbasert online-skytespill som ikke handler om å skyte fiender, men å dekke mest mulig av kartet med fargerik maling.

Splatoon 3 ser ut til å by på mer av den fargerike moroa, men denne gangen virker det også om at vi får utforske mer av den postapokalyptiske verdenen spillene er satt i. Betyr dette et enda større fokus på enspilleropplevelsen enn det vi fikk i Splatoon 2? Jeg vet ikke, men så lenge jeg får sprø og fargerik malingmoro med knakende god musikk attåt skal jeg være fornøyd.

6. Pokémon Legends: Arceus

Jeg skrev tidligere at Switch-eiere vil få det travelt i 2022, og moroa begynner allerede nå i januar når Pokémon Legends: Arceus lanseres. Selv om spillet ikke vil være like åpent og spektakulært som Breath of the Wild, er det mye i trailerne som antyder at Game Freak har latt seg inspirere av Nintendos mesterverk. Her får vi en mye mer åpen tilnærming til Pokémon-universet enn vi er vant med tidligere, og når sant skal sies er det nok mange som vil ønske en fornyelse av Pokémon-formelen hjertelig velkommen.

Ekstra spennende er det at spillet er satt til fortiden i Sinnoh-regionen fra Diamond/Pearl/Platinum. Dette skaper ikke bare en look som virker både stilig og appellerende, men også en unik mulighet til å utforske hvordan man ser for seg at folk levde sammen med Pokémon før høyteknologiske løsninger som Pokédex og Pokémon Center kom på banen (Pokéballer er tydeligvis med i spillet, uten at jeg forstår hvordan de klarer å forklare dette basert på fortidssettingen). Trailerne vi har sett har virket litt røffe i kantene når det kommer til ytelse, men hvis Game Freak klarer å finjustere dette før lansering kan dette bli et spennende nytt kapittel i Pokémon-serien.

Apropos Nintendo-serier som prøver seg på fornyelse, er jeg også spent på å se hva Kirby and the Forgotten Land har å by på når det lanseres. For første gang får vi et hovedspill i Kirby-serien i full 3D, og selv om det ikke skorter på tredimensjonale plattform-eventyrspill fra Nintendos side kan det bli moro å se hva den rosa ballen klarer å finne på når han blir friere enn tidligere.

Vi vet foreløpig veldig lite om dette spillet, men Kirby pleier alltid å by på store doser sjarm og gode porsjoner med moro. Konkurransen blir tøff for spillet i 2022, men jeg er likevel spent på å se hva Kirby stiller opp med denne gangen.

Octopath Traveler var et rollespill som ikke traff alle like godt, mest på grunn av fortellerteknikken, men selv likte jeg spillet svært godt. Noe av det som falt særlig i smak var den fantastiske grafiske stilen, som Square Enix døpte HD-2D, med høydefinerte og lyssterke piksler som gir følelsen av å spille et modernisert SNES-spill.

Når Triangle Strategy lanseres i mars kombineres denne herlige grafiske teknikken med et annen element jeg liker svært godt, nemlig turbaserte strategiske rollespill. Her vil vi få noe som gir sterke assosiasjoner til klassikere som Final Fantasy Tactics og Tactics Ogre: Let Us Cling Together, og med lovnader om valg som får konsekvenser for historien er det duket for et spennende strategispill om politiske intriger, maktkamp og ikke minst tøffe kamper på slagmarken.

Vi holder oss til strategiske spill som lanseres eksklusivt til Switch, og denne gangen retter vi blikket mot oppfølgeren til en av de mest positive spilloverraskelsene i 2017, nemlig Mario + Rabbids Kingdom Battle. Da spillet først ble avslørt var internetts reaksjoner svært negative, men etter en høyst lovende E3-presentasjon og en knallgod lansering skulle kritikken bli gjort til skamme. Mario + Rabbids var rett og slett Xcom-inspirert strategi kombinert med Mario-sjarmen og Rabbids-galskapen, og komboen var rett og slett brilliant.

Formelen i det første spillet fungerer absolutt godt for en oppfølger, og med Mario + Rabbids: Sparks of Hope stiller Ubisoft med et utviklerteam tre ganger så stort som forgjengeren og lovnader om med actionfylte sekvenser. Likevel er det først og fremst strategien og galskapen jeg kommer for, og det tror jeg absolutt at vi kommer til å få. Pluss, denne gangen får vi Rabbid Rosalina, hva mer trenger man?

Det kommer kanskje ikke som en overraskelse på dette tidspunktet, men jeg har en svakhet for turbaserte strategispill, og særlig turbaserte strategispill med isometrisk perspektiv som gir lettere assosiasjoner til Final Fantasy Tactics. Nettopp derfor fulgte jeg ekstra godt med da Metal Slug Tactics plutselig ble annonsert under fjorårets E3-messe. Ikke bare er dette et isometrisk strategispill med en stilig retro-look over seg, det er også et Metal Slug-spill.

Metal Slug er en klassisk SNK-serie kjennetegnet av en svært lekker pikselgrafisk stil, noe som var nokså uvanlig da serien først så dagens lys på Neo Geo i 1996, en tid der alle skulle prøve seg på «realistisk» 3D-grafikk. Serien har ligget så å si brakk i godt over et tiår, og det nye spillet markerer derfor ikke bare et internasjonalt comeback for serien, men også et sjangerskifte ettersom Metal Slug-serien primært sett har vært såkalte run and gun-spill. Kombinasjonen av Metal Slug-stilen med strategiske kamper mot liksomnazister er uansett mer enn nok til å gjøre meg gira, ikke minst fordi den korte E3-presentasjonen ga inntrykk av at det nye spillet ivaretar den klassiske stilen serien er så kjent for.

Apropos serier med røtter i klassisk spillhistorie som plutselig gjør et comeback i 2022, må vi også trekke frem det kommende Turtles-spillet. På et tidspunkt rundt 80- og 90-tallsskiftet var Teenage Mutant Ninja Turtles en av det heteste lisensene rettet mot barn og unge, og Turtles-spill var en naturlig konsekvens av dette. Av disse titlene er det særlig det fjerde spillet, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time, som anses som det beste blant eldre fans.

Vi har riktignok fått flere Turtles-spill de siste ti årene, men disse har enten vært knyttet til en av de nyere filmene eller den nye Nickelodeon-serien, og ingen av dem har klart å gjenskape magien fra Turtles in Time som fansen har håpet på. Det kommende beat 'em up-spillet Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge ser derimot ut til å kunne levere noe av dette. Med en sylskarp pikselgrafikk og actionfylte kamper kan dette fort bli oppfølgeren folk har ventet på i tretti år. Beat 'em up-sjangeren har hatt et solid comeback de siste årene, og det gir ekstra god grunn til å være håpefull når Shredder's Revenge utgis av DotEmu, studioet som ga oss det fantastiske Streets of Rage 4 (selv om de ikke står på utviklersiden denne gangen, er det lov å håpe at de deler noen tips og erfaringer med utviklerne i Tribute Games).

Så du trodde at jeg hadde glemt Elden Ring, altså? Vel, nå er jeg ikke den i redaksjonen med størst forkjærlighet for FromSoftware-spill, men selv jeg har blitt bitt av basillen etter betaen i høst. En litt mer åpen struktur og det som virker til å være en fascinerende verden er trolig det som skal til for å få meg med på FromSoftware-toget, og det skader heller ikke at George R. R. Martin har vært med på prosjektet, selv om hans engasjement i prosjektet kan synes mindre enn først antatt (uttalelser som at «dataspill er ikke helt min greie» gjør meg noe bekymret, men vi får se).

For mange er dette en soleklar vinner av årets spill 2022 allerede før året har startet, men jeg tenker vi får legge året og spillene bak oss først og se. Elden Ring skal uansett sjekkes ut - noe annet ville vært uprofesjonelt av meg.

Et annet tog jeg har slitt med å gå ombord gjennom årenes løp er Bethesda-toget, og da først og fremst knyttet til kjerneseriene Fallout og The Elder Scrolls. Jeg ser mange kvalitetstegn ved seriene som jeg kan forstå at folk faller for, men av ulike årsaker har disse seriene bare aldri festet seg ved meg. Jeg er usikker på hva det egentlig skyldes, men tidspunkt for lansering av spillene, bugs og manglende erfaring med sjangeren den gang kan være noen av årsakene.

Jeg har derimot alltid hatt et ønske om å ta del i Bethesda-festen, og trolig er det et helt nytt prosjekt som må til for at dette skal skje. Dermed passer det godt at Starfield lanseres nøyaktig elleve år etter The Elder Scrolls: Skyrim. At vi denne gangen skal ut i verdensrommet og utforske ulike planeter gjør meg absolutt ingenting, og jeg ser oppriktig frem til å teste Starfield og kanskje endelig bli ordentlig bitt av Bethesda-basillen. November vil vise om det går denne gangen eller ikke.

Da den første Harry Potter-filmen kom på kino i 2001 gikk jeg på ungdomsskolen og var passelig skeptisk til «det derre trollmannsgreiene» som virket rettet mot barn. Heldigvis har jeg en mor som jobbet som barneskolelærer og som var opptatt av å sette seg inn i det som engasjerte barna. Dermed havnet de tre første bøkene i stua vår, og noe motvillig gikk jeg med på å lese Harry Potter og de vises stein jula 2001. 24 timer senere var jeg allerede i full gang med bok nr. 2, og resten er historie.

Harry Potter-universet har alltid vært et engasjerende univers, som til tross for enkelte svakheter har en appell jeg stadig blir overrasket over og kommer tilbake til. Det har også vært det ene nerde-universet som alle i familien min deler med stor entusiasme, så den magiske trollmannsverdenen har vært mer enn bare et nerdete tidsfordriv.

Jeg er slettes ikke den eneste som har drømt om et liv på Hogwarts, og nettopp derfor er Hogwarts Legacy ett av de mest spennende spillene som står på kalenderen for 2022. Muligheten til å få utforske den magiske skolen i perioden før noen i det hele tatt hadde hørt om Harry Potter eller Han-du-vet bør være noe som får det til å klø i fingrene til mange trollmannsaspiranter der ute. Fallhøyden er stor, men potensialet er desto større, så her er det bare å ta turen innom Diagonallmenningen og handle inn tryllestav og pensum før semesteret begynner.

Hvis det er en ting vi virkelig skulle ønske vi kunne legge bak oss i 2021 (bortsett fra pandemi, klimaendringer og vaksineskepsis, selvfølgelig), må det være all elendigheten som kom frem for en dag om Activision-Blizzard. Historiene om ukulturen, trakasseringen og de dårlige arbeidsforholdene i selskapet er rett og slett horrible, og håpet er at søksmålene er det som skal til for å sparke Bobby Kotick fra den overbetalte jobben sin og skape nødvendige endringer som gagner de som jobber på gulvet i selskapet.

Mange har fått en avsmak mot å spille Activision-Blizzard-spill etter skandalen, noe jeg absolutt forstår og ga uttrykk for i denne kommentaren. Det spøker åpenbart for de kommende spillene til selskapet, inkludert Overwatch 2. Likevel er dette et spill jeg virkelig håper at utviklerne klarer å få i havn og levere i toppform, rett og slett fordi jeg er svært glad i Overwatch-universet. Jeg unner ikke Kotick en eneste krone, men for utviklerne som har lagt ned tid, krefter og innsats i Overwatch 2 ønsker jeg likevel at spillet lykkes. Overwatch 2 kan fort bli en joker i spillåret 2022, så her blir det spennende å se hvordan sluttresultatet blir.

Snakker om jokere, så vet vi ikke om Joker er med i Suicide Squad: Kill the Justice League. Det trenger han uansett ikke, for det vi har sett så langt av spillet tyder på at Harley Quinn, Nanaue, Captain Boomerang og Deadshot er mer enn tøffe nok til å hamle opp med Justice League på egenhånd.

Rocksteady revolusjonerte superheltspillsjangeren med Batman: Arkham Asylum og de påfølgende oppfølgerne, men det har vært stille fra selskapet etter lanseringen av Batman: Arkham Knight i 2015 (samt VR-spillet Arkham VR i 2016). Derfor blir det ekstra spennende å se hva de kan få til med skurkene i DC-universet, ikke minst fordi spillet dropper forrige konsollgenerasjon og omfavner de nye konsollene helt og fullt.

Jeg var sent ute til festen når det gjaldt indie-perlen The Messenger, men i høst fikk jeg endelig spilt gjennom ninja-eventyret, som jeg kunne melde for en måned siden at jeg storkoste meg med på alle måter. Dermed ble jeg nysgjerrig på hva det neste prosjektet til det lille teamet bak spillet kunne være, og da jeg oppdaget Sea of Stars ble jeg ekstremt interessert.

Utviklernes neste prosjekt tar en helt annen retning enn sitt forrige spill. Der The Messenger var en actionfest som hentet tydelig inspirasjon fra blant annet Ninja Gaiden, har Sea of Stars (som visstnok foregår i samme verden som The Messenger) en japansk rollespillstil over seg. Spillet skal angivelig hente inspirasjon fra Chrono Trigger, og på toppen av det hele vil spillet inneholde musikk fra Chrono Trigger-komponist Yasunori Mitsuda. Dette spillet kan ikke komme fort nok!

Er du en av dem som spilte Ghost of Tsushima med Kurosawa-modusen på hele tiden og tenkte «Tenk om vi kunne fått et helt spill til med en slik visuell stil, bare i 2.5D»? I så fall har jeg gode nyheter til det: Spillet du er på jakt etter heter Trek to Yomi og kommer (forhåpentligvis) ut i 2022.

Devolver Digital-spill har en tendens til å være fulltreffere eller noe som rett og slett ikke engasjerer, og det vil nok også være tilfelle med Trek to Yomi. Men hvis du er blant dem som fortsatt er sulten på god samurai-action i svart-hvitt etter Ghost of Tsushima er det fullt mulig at dette er spillet som vil stilne sulten. Indie-spillet later til å bli både stemningsfullt og dramatisk, så her er det bare for samurai-entusiaster å følge med.

Microsoft hadde en imponerende presentasjon med mange spennende titler under fjorårets E3, men ett av spillene som virkelig vekket nysgjerrigheten min var Replaced. Når jeg leser spillbeskrivelsen fra spillets hjemmeside er det ikke vanskelig å skjønne hvorfor: «Replaced is a 2.5D sci-fi retro-futuristic action platformer where you play as R.E.A.C.H - an artificial intelligence trapped in a human body against its own will. Replaced combines cinematic platformer, pixel art, and free-flow action combat with a deep engaging dystopian story set in an alternative 1980's.» Her skulle man nesten tro at noen hadde fått en sjekkliste over begreper og konsepter som vil fange interessen min.

Det som likevel virker mest lovende med Replaced er pikseleffektene i spillet. Her virker det som at utviklerne har hentet inspirasjon fra HD-2D-stilen til Octopath Traveler, men tilpasset den et grafisk uttrykk som ligner med på den man fant i vestlige spill på 80-tallet. Legg til et futuristisk lydspor i beste cyberpunk-stil, og brått har du en het potet i årets indie-kategorien for 2022.

De aller fleste spillene på denne lista har en planlagt lansering i 2022. Med Senua's Saga: Hellblade II har vi fortsatt til gode å få spikret en lanseringsdato, eller et lanseringsår for den saks skyld. Likevel er det lov å håpe at Ninja Theory klarer å legge på den siste finpussen som trengs for å servere det neste kapitlet i Senuas historie i løpet av 2022.

Hellblade: Senua's Sacrifice var ett av spillene som gjorde helt klart mest inntrykk på meg i 2017, for ikke å snakke om hele konsollgenerasjonen generelt. Trailerne vi har sett av oppfølgeren har vist oss effekter og animasjoner som helt klart ville vært umulige for fem år siden, og hvis oppfølgeren i tillegg får en like spennende tematikk og historie som forgjengeren snakker vi trolig om et mørkt og uforglemmelig spill.

Selv med tjue spill på lista er det plass til noen flere titler som er verdt å nevne kort avslutningsvis: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, Atomic Heart, Chocobo GP, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Final Fantasy XVI (som trolig ikke kommer ut før 2023), Forspoken, Ghostwire Tokyo, Gotham Knights, Gran Turismo 7, Marvel's Midnight Suns, Metroid Prime 4, A Plague Tale: Requiem, Redfall, River City Girls 2, Sifu, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl, Stray, og Two Point Campus.

Uansett hva slags spill man liker: 2022 blir innholdsrikt, travelt og sannsynligvis et heidundrandes spillår. God fornøyelse!