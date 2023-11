Ingen av Seinfeld-skuespillerne har blitt kontaktet om en reboot.

HQ

I over en måned har det gått rykter om at mer Seinfeld-relatert materiale skulle være på vei. Under et standup-show i Boston i forrige måned saJerry Seinfeld selv:

"Det kommer til å skje noe som har med slutten [på Seinfeld] å gjøre. Det har ikke skjedd ennå. Og akkurat det du tenker på, har Larry [David] og jeg også tenkt på, så du får se. Vi får se."

Noe som har å gjøre med slutten på TV-serien, som Jerry har diskutert med seriens andre skaper Larry David, også kjent fra Curb Your Enthusiasm, altså. Basert på en uttalelse fra Jason Alexander (George Costanza) i et intervju medThe Wrap må man anta at produksjonen enten er i en svært tidlig fase, eller at det nye materialet ikke kommer til å inneholde det ikoniske ensemblet bestående av George, Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus) og Kosmo Kramer (Michael Richards).

Jason Alexander om ryktet:

"Bra for deg [Jerry]! Jeg vet ikke noe om det, men de trenger tydeligvis ikke George!"

Alexander legger også til at han nylig snakket med både Julia og Michael, og at ingen av dem hadde blitt kontaktet av Jerry eller Larry så langt. Så gjenstår spørsmålet om de vil bli kontaktet, eller om en eventuell produksjon vil starte uten dem - og i så fall hva det er.