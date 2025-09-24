Ingen bekreftet kobling mellom dronehendelsene i Oslo og København, sier Norge

HQ

For to dager siden fikk vi nyheten om at Københavns lufthavn stengte ned etter at "store droner fløy i området". Litt senere fikk vi også nyheten om at Oslo lufthavn innstilte flyvninger etter at det ble oppdaget droneaktivitet. Nå har norske myndigheter uttalt at etterforskningen av droneobservasjonene på Oslo lufthavn og Københavns lufthavn ikke har avdekket noen direkte forbindelse, til tross for likhetene mellom hendelsene. Begge flyplassene ble tvunget til å innstille driften etter at uidentifiserte droner ble oppdaget, noe som skapte bekymring for potensielle hybridtrusler. Selv om myndighetene ikke har knyttet hendelsene til noe spesifikt land, har den siste tidens spenninger knyttet til krenkelser av luftrommet og cyberangrep økt NATOs bevissthet om mulige provokasjoner. Tror du disse to dronehendelsene henger sammen? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!