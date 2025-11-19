Ingen flere informasjonskapsler: Europa planlegger å gjøre slutt på popup-vinduer for godt

HQ

Hvis du noen gang har klikket "godta" eller "avvis" på et popup-vindu med informasjonskapsler uten å tenke deg om, så gratulerer: Du har sannsynligvis utviklet en automatisk refleks uten å være klar over det. I årevis har disse små bannerne vært internettets uvelkomne velkomsthilsener: vedvarende, irriterende og umulige å ignorere. Og nå lover EU-kommisjonen å sette en stopper for dem.

Planen er enkel, nesten elegant. I stedet for å bli konfrontert med et nytt popup-vindu hver gang du besøker et nettsted, skal nettleseren huske preferansene dine. Angi dem én gang, så må nettstedene respektere dem. For alle oss i EU betyr dette færre avbrytelser, færre avgjørelser ... og mindre hodepine.

Denne endringen er selvfølgelig en del av en større innsats for å modernisere Europas digitale regler. På kort sikt kan det hende at informasjonskapselanmodningene krymper til ett enkelt, enkelt klikk. På sikt håper Kommisjonen at teknologiske løsninger i nettlesere vil gjøre at de forsvinner helt. Slutt på jakten på den lille "avvis alt"-knappen. Ingen mer utilsiktet datadeling. Bare surfing, uten avbrudd.

Det er lett å undervurdere hvordan noe så lite ( det ene popup-vinduet etter det andre) kan slite ut folk. For mange (meg selv inkludert) ble det å klikke "godta" eller "avvise" en automatisme, en refleks som ble født av irritasjon snarere enn av valg. Nå snur EUs forslag på det, og gir oss kontrollen tilbake.

Veien videre er selvsagt ikke enkel. Europaparlamentet og de 27 medlemslandene har fortsatt noe de skulle ha sagt. Men for alle som er lei av å vasse gjennom et hav av popup-vinduer, kan dette være dagen da internett endelig føles litt mer menneskelig. Alt dette er en del av Europakommisjonens nye Digitalpakke, som du kan lese på følgende lenke.