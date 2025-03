Ingen fra Deck Nine Games var til stede for å motta Life is Strange: Double Exposures GDC Awards-trofé Alt fordi permitteringer gjorde at det ikke var noen tilgjengelig for å delta på arrangementet...

HQ Mens Life is Strange: Double Exposure har blitt sett på som en kommersiell fiasko av Square Enix, ble spillet generelt godt mottatt av kritikerne, og det ser ut til å ha blitt gjenspeilet i prisutdelingen også. Nylig vant tittelen Social Impact -prisen på Game Developers Choice Awards, og etter masseoppsigelser som har rystet utvikleren Deck Nine Games de siste årene, var ingen fra teamet til stede for å ta imot trofeet. I følge Kotaku, tidligere Deck Nine narrativ designer Elizabeth Ballou tok til BlueSky for å bekrefte dette, og uttalte: "Det er passende at ingen var der for å ta imot GDCA-prisen som Double Exposure vant, fordi vi alle ble permittert lol. En gjeng av oss er på GDC, men vi visste ikke engang at vi var nominert, så ingen var forberedt på å ta imot noe." Life is Strange: Double Exposure var en av en håndfull vinnere under prisutdelingen, da Balatro, Astro Bot og Black Myth: Wukong viste seg å være de største vinnerne og tok med seg majoriteten av trofeene hjem. Spilte du Double Exposure, og hva synes du om det?