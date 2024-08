Ingen kommer til å kunne stoppe James Cameron fra å regissere Avatar 4 og 5

HQ

Det er bare en håndfull regissører som kan vise til like stor suksess som James Cameron, for den kanadiske filmskaperen er skaperen av Avatar -serien og mannen i regissørsetet på Titanic også. Ettersom Cameron er 69 år gammel og har en tendens til å bruke flere år på å lage en film, har mange lurt på om han vil tre til side og overlate regissørjobben for de kommende Avatar 4 og 5 til noen andre, i stedet for å jobbe med serien i det neste tiåret og til han sannsynligvis er i 80-årene. Det vil absolutt ikke være tilfelle slik det ser ut til.

I en samtale med The Hollywood Reporter bekrefter Cameron at han planlegger å regissere Avatar 4 og 5, og legger til: "Javisst. Absolutt. Jeg mener, de kommer til å måtte stoppe meg. Jeg har masse energi, jeg elsker å gjøre det jeg gjør. Hvorfor skulle jeg ikke det? Og de er skrevet, forresten. Jeg leste dem begge på nytt for en måned siden. De er knallgode historier. De må bli laget. Hvis jeg blir påkjørt av en buss og ligger i jernlunge, kommer noen andre til å gjøre det."

Så forutsatt at ingen ytre hendelser påvirker Cameron, kan vi forvente at regissøren fortsetter å pumpe ut Avatar filmer, og hans nylig bekreftede kommende Terminator-prosjekt også.