Ingen lekkasjer, ingen vage data: Nintendos offisielle Switch 2-spesifikasjoner er ute

Det er vanskelig å ikke bli begeistret over hva Nintendo avslører i dagens Switch 2 Direct. Selv om det er sant at det foreløpig ikke er mange spill i presentasjonen som fortsatt pågår, har det Kyoto-baserte selskapet gjort sitt ytterste for å vise oss så direkte og intuitivt som mulig hvorfor vi bør ta spranget fra vår gamle Switch til denne nye Nintendo Switch 2.

Ytelsesentusiaster kan glede seg, ettersom Nintendo har avkreftet noen bekymringsfulle rykter og bekreftet de mest etterlengtede på presentasjonen.

For det første det åpenbare. Nintendo Switch 2 har en større skjerm (7,9") enn den originale Switch (som var 6,2"). Den beholder imidlertid samme tykkelse på 13,9 mm. I tillegg vil vi ha et HD-panel med dobbelt så mange piksler som den nåværende modellen og 1080p oppløsning og 120 fps. Infografikken som brukes til å representere den på skjermen viser at Marios hopp nå vil se mye jevnere ut.

Det mest kontroversielle øyeblikket i presentasjonen var bekreftelsen på at Switch 2 vil gå tilbake til LCD-paneler i stedet for å fortsette med OLED, men årsaken til dette er å justere prisen for å tilby en konsoll som støtter HDR (i noen støttede titler).

På den magnetiske Joy-Con har de forstørret pinnene og de interne SR- og LR-knappene på hver kontroller for å gjøre dem mer ergonomiske for mer "voksne" hender, og også for mindre hender. Den magnetiske dockingen hevdes for øvrig å være robust, og et trykk på en knapp på baksiden av hver kontroller er nok til å frigjøre den fra konsollens docking. I tillegg vil musemodus være på begge kontrollerne.

Lydjustering er en av de store nyhetene som Switch 2 bringer til Nintendos økosystem, ettersom den vil tillate oss å modulere frekvenser representert i diskant, mellomtone og bass. Det lover å være skarpt (og 3D) i både dock- og håndholdt modus. De viste oss også hvor mikrofonen, den nye dokkingstasjonen og USB-C-portene var plassert. Det er underlig at de viste et webkamera som kan kobles til en av disse portene, så kanskje dette er et tegn på at vi ser et mer åpent Nintendo med ideen om å strømme titlene deres.

Nintendo Switch 2 mangedobler Switchens grunnleggende lagringskapasitet 1 x 8, og der vi tidligere fant 32 GB minne (i den første basismodellen), vil vi nå ha 256 GB lagringsplass. I tillegg vil 4K-spill støttes i skrivebordsmodus. Docken har også en ekstra vifte for å forhindre overoppheting som oppstår med den nåværende konsollen.

Selv om vi ikke har hele spesifikasjonsarket ennå, er vi absolutt overrasket til det bedre over hva Nintendo har klart å sette sammen i Switch 2.

