Ingen mamma, ingen jul: Det er premisset for Oh. Hva. Fun, den originale Prime Video-komedien som har premiere 3. desember

Det er allerede desember, noe som betyr at julesesongen går inn i sitt høydepunkt, og du kan forvente deg massevis av fargerike lys, dekorasjoner i rødt, hvitt og skrikende grønt og massevis av søtsaker i løpet av de neste fire ukene. Og også massevis av familiefilmer og romantiske komedier for å lyse opp tiden hjemme.

Men hva med de som setter opp alt utstyret slik at familien alltid kan nyte høytiden? Det stemmer, jeg snakker om mødre, og Prime Videos nye originalkomedie Oh. What. Fun. gjenspeiler en mors kamp for å holde julemaskinen i gang, helt til hun bestemmer seg for å stikke av fra alt og kjøre tvers over landet for å oppfylle en drøm.

Filmen er spekket med kjente navn som Michelle Pfeiffer, Felicity Jones, Eva Longoria, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Joan Chen og Jason Schwartzman, noe som utvilsomt vil være en god attraksjon for å se disse stjernene i aksjon, og synopsis lyder som følger :

"Claire Clauster (Michelle Pfeiffer) er limet som holder hennes kaotiske, elskelige familie sammen hver høytid. Ingen pynter opp som Claire, fra perfekt frostede kaker til omhyggelig innpakkede gaver. Men i år, når hennes voksne barn og hennes distré ektemann blir oppslukt av sine egne juledramaer, gjør de en avgjørende feil: De glemmer moren sin. Når de oppdager at hun er borte, har Claire allerede dratt ut på sitt eget juleeventyr - et eventyr som ikke innebærer matlaging, rengjøring eller koordinering av andres kaos. Mens familien hennes kjemper for å finne henne og redde julen, gjenoppdager Claire hva høytiden betyr når man endelig er fri til å sette seg selv først."

Oh. What. Fun. har premiere eksklusivt på Prime Video 3. desember, og du kan se traileren nedenfor.