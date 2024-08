Ingen nyheter virker som dårlige nyheter for The Toxic Avenger

The Toxic AvengerFilmen, som etter lang tids leting fant sin stjerne i Game of Thrones' Peter Dinklage, hadde premiere i fjor på Fantastic Fest, og har for øyeblikket 92 % kritikerpoeng på Rotten Tomatoes.

Til tross for dette, og til tross for at filmen har støtte fra Legendary Entertainment for distribusjon, har det siden da vært stille om når publikum kan forvente å se den.

I et nylig intervju sa stjernen Peter Dinklage "Jeg er ikke produsent på den, så jeg vet ikke [når den kommer ut].

"Jeg vil at den skal komme ut i verden, for den var en virkelig stor hit på Fantastic Fest i Austin, og Macon Blair, forfatteren/regissøren som også er med i The Thicket (Dinklages kommende western) - han er utrolig.

"Han er en av mine favorittmennesker og favorittartister, så forhåpentligvis vil den få sin dag i den giftige solen."

The Toxic Avenger har Peter Dinklage i hovedrollen, sammen med andre stjerner som Elijah Wood og Kevin Bacon. Den er basert på og i tonen tro mot den originale, legendariske schlock-filmserien, så her håper vi at vi snart får se den i all sin blodige prakt (takk, Comicbook.com).