Ingen PlayStation 5-konsoller vil selges i butikker noen steder

Flere av dere har sikkert hørt at Nordisk Film rådet norske butikker til å ikke selge PlayStation 5-konsoller fysisk når den lanseres 19. november her til lands av frykt for Covid-19, men det blir ikke bare tilfellet her til lands.

Nå kan Sony nemlig bekrefte at ingen butikker i verden får lov til å selge PlayStation 5 fysisk, noe som betyr at absolutt alt salg vil skje på internett den første tiden. Det nærmeste vi kommer unntak er de som har forhåndsbestilt i fysiske butikker. De skal tydeligvis få lov til å levere konsollene under strenge smittetiltak.