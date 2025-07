Ingen slengbemerkninger: South Park knuser Trump med brutal satire

HQ

Nylig ble det kjent at Paramount legger ned det klassiske talkshowet The Late Show (tidligere ledet av David Letterman og nå av Stephen Colbert), en beslutning som mange mener har politiske implikasjoner ettersom showet har blitt kraftig kritisert av president Donald Trump, og Paramount også har inngått et forlik med ham av andre grunner.

Kort tid før denne avgjørelsen kom det frem at Paramount også hadde forlenget avtalen med Trey Parker og Matt Stone for flere South Park. Selv om vi ikke vet om politikk virkelig spilte en rolle i avgjørelsen om å avbryte The Late Show, kan vi i det minste si at skaperne av South Park ikke kunne brydd seg mindre.

I går startet sesong 27 med en første episode kalt Sermon on the 'Mount, og det er ingen overdrivelse å si at det er deres mest kontroversielle noensinne. Vi skal ikke røpe hva som skjer, men du kan sjekke ut videoen og Threads nedenfor for å se noen av de fullstendig meningsløse - eller kanskje heller grenseløse - parodiene på den amerikanske presidenten.