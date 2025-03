Ingen søvn for Kaname Date: AI Somnium Files kunngjorde under Nintendo Direct

Nintendo Direct for 27. mars har bare så vidt begynt, men allerede har vi en splitter ny spillannonsering å kikke på. Den andre nyheten for utstillingsvinduet avslørte at vi veldig snart kan forvente å måtte løse en rekke nye saker, ettersom et nytt AI Somnium Files -spill nettopp ble avslørt.

Dette spillet, som er kjent under det fengende navnet No Sleep for Kaname Date: AI Somnium Files, kommer til Nintendo Switch så snart som 25. juli, noe som betyr at du fortsatt vil ha mange grunner til å fortsette å bruke din nåværende Switch -modell, selv om etterfølgeren er tilgjengelig innen den tid.