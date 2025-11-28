Ingen tegn til Yoshis egg, men det er nok av påskeegg i The Super Mario Galaxy Movie trailer

HQ

Endelig får vi noen detaljer om The Super Mario Galaxy Movie! Shigeru Miyamoto og Chris Meledandri presenterte filmen og avslørte den første traileren i en spesialsending på Nintendo Direct nylig, der de også introduserte de nye stemmeskuespillerne og et nytt plot å oppdage.

Men vi vet at selv om du har sett traileren et par ganger, er det mange detaljer du kanskje ikke har lagt merke til ennå. Akkurat som vi gjorde med The Super Mario Bros Movie -traileren, har vi gått i gang med å analysere hver eneste detalj og påskeegg som animatørene har vist for å få Nintendo-fans som oss til å smile.

1. Bowsers maleri er en forvridd versjon av Luigi's Mansion, men med Mario

Noen sier at omslaget til Luigi's Mansion gjenskaper The Scream av Edvard Munch, men vi sier heller at det er inspirert av Home Alone på grunn av posituren og tonen. Og akkurat som den plakaten inspirerte det omslaget, maler Bowser Mario (foruten i hodeskalledrakten til Odyssey) som poserer som broren sin i solospillet sitt.

Uansett hva referansen er, ser det ut til at Bowser har kastet seg ut i kunsten i denne mindre versjonen av ham, en fange i Peachs slott. I mellomtiden verdsetter han pianoet der han komponerte "Peaches", og han vanner regelmessig en bonsai, som vi kan se i de første sekundene av traileren.

2. Subtile referanser til Yoshi's Island, men uten Yoshi

Hvor er Yoshi? Alle fans lurte på det samme etter å ha sett traileren. Til tross for nylige lekkasjer, ser det ut til at den riddbare kjæledyrvennen til Mario ikke har dukket opp i noen ramme av denne første traileren. Selv om det så ut til å være noen referanser til Yoshis slag og til spill der det spiller en viktig rolle, for eksempel Super Mario World 2: Yoshi's Island.

Nesten alle disse referansene til Yoshi kommer fra de andre maleriene som Bowser oppbevarer i det lille slottet sitt. Vi ser dem rett før han begynner å snakke med Mario-brødrene. For eksempel ser vi et bilde av Bowser Jr. fra Yoshi's Island (i tillegg til Kamek, antagonisten i spillet) med et Yoshi-egg med armer, noe som viser besettelsen Bowsers sønn har av det. Det store maleriet vi kan se på baksiden er Bowsers jr.s endelige form i den siste kampen (når Kamek forvandler ham til en rasende titan som "puster ild", akkurat som faren hans i Bowsers Fury).

Det er også et Three-Headed Piranha Plant -maleri, den siste sjefen på nivå 3-8 fra SNES-spillet. Yoshi måtte treffe det på et gult bånd (subtil måte å påkalle spillerens oppmerksomhet på) for å beseire det, gjøre det til støv og kunne fortsette.

Det er ingen tvil om at Yoshi vil spille en nøkkelrolle i filmen. Fraværet av Yoshi i dette første klippet kan bare bety at enten er rollen avgjørende for handlingen, eller at den til og med kan ha en stemme, og at noen som er enda mer bemerkelsesverdig enn Brie Larson som Rosalina kan være med i rollebesetningen. Hva er dine tanker om dette?

3. Beviset på at Bowser har et hjerte: et maleri av hans eneste lojale Koopa Troopa

Vi husker alle med frykt sekvensen i den første filmen da en Koopa Troopa, blindet av sinne i kartjakten over Rainbow Road, bestemte seg for å ofre seg selv og bli til et blått skall for å ødelegge Donkey Kong og Marios kart. Bowser husker sin soldat, og selvfølgelig malte han ham som om han var en renessanseengel, med harpe og glorie over hodet. Hvil i fred, lojale Koopa Troopa.

4. Filmen er The Super Mario Galaxy Movie, men den er fullstendig inspirert av Mario Odyssey, Sunshine, Party, Wonder...

For ikke å gå seg vill i en endeløs liste av kryssreferanser, er denne filmen basert på mange prosjekter fra de siste 40 årene av Super Mario, akkurat som forgjengeren The Super Mario Bros. Movie. Foruten hodeskalledrakten fra Super Mario Odyssey, ser vi også verdenen av omvendte flytende pyramider vi møtte med Cappy i en sekvens der brødrene krysser sanddynene på sykkel. Faktisk, i tillegg til Yoshis eggkaker, var det nylig også noen lekkasjer på karakterene fra Sand Kingdom fra Odyssey.

Meledandri introduserer stemmeskuespilleren Bennie Safdie i sendingen, i en kort scene av Bowser Jr. som rir på det som ser ut som "mecha", samt Magic Paintbrush... Super Mario Sunshine ble også sitert i denne. Jeg lurer på om Paintbrush kommer fra Professor E. Gadd (han eide den, og han er en nøkkelperson i Luigi's Mansion), som vi heller ikke har sett ennå. Kanskje i en annen trailer, som Yoshi?

I dette første klippet handler de fleste kommentarene om Bowser Jr. Foruten hans Sunshine Paintbrush, dekker et svart stoff kroppen hans og ser ut til å forvandle ham til noe mer skremmende (akkurat som i Bowser's Fury). Også masken han har på seg i kampen mot Mario er den samme som han har på seg i Super Mario Bros. Wonder når han forvandler seg med Wonder Flower. La oss håpe denne sprø idéfesten blir godt gjennomført.

5. Peach ser ut som filmens "hovedperson"

Ikke bare er det objekter eller mulige handlingspunkter (venter fortsatt på offisiell bekreftelse) som er referert til i filmen fra Super Mario Sunshine, det er også verdener som vi ser i sekvensen når Peach slåss med paraplyen sin mot Ninjis i beste "Kill Bill Vol.1"-stil. Mens hun slår fiendene ut av ruletten, minner det oss om Casino fra det samme spillet. La du også merke til Super Smash Bros. -referansen i denne scenen?

6. Vil Rosalina være Peachs søster i kanonisk forstand?

Prinsesse til prinsesse, Rosalina er en annen flott innlemmelse i filmen, uttalt av "superfan av Nintendo" Brie Larson, som ønsket å spille Samus Aran i Metroid. Hun beveger knapt tryllestaven sin for å lett bli kvitt Megaleg og for å nøye vokte Lumas (vi ser til og med en baby Luma med en dummy). En så voldsom fighter som Peach, og forresten, med veldig like ansiktsdesign. Vil Peachs opprinnelse bli avslørt i stjernene?

Forresten, Rosalinas bok forteller en historie om Peach i posttrailerscenen fra sendingen, men likevel foretrekker stjernebarna fortsatt "rørleggere" -historien. Vel, vel, vel...