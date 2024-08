Ingen tid til karaoke i TV-serien Like a Dragon: Yakuza

HQ

Det er kanskje dagens tristeste nyhet. Kiryu og karaoke går på en måte hånd i hånd i spillserien Like a Dragon. Men vi kommer ikke til å høre noen Baka Mitai i TV-serien, i hvert fall ikke foreløpig. Det er rett og slett ikke tid til det. Vi får bare seks episoder av serien til å begynne med, og deretter handler det om å bygge opp karakterene og verdenen.

"Når du begynner å finne ut hvordan du skal koke ned denne verdenen til seks episoder... det er så mye kildemateriale å hente fra. Siden denne serien er en opprinnelseshistorie, ville vi sørge for at fansen fikk en følelsesmessig tilknytning til disse karakterene... Det er en balanse som må finnes mellom verdenen som er så særegen og disse karakterene, som må føles ekte for alle som ser på serien", sier produsent Erik Barmack i et intervju med The Gamer.

Serien lanseres 24. oktober på Amazon Prime Video.