Ingen tomahawk: Zelenskij forlater møtet med Trump tomhendt

Vi har nettopp fått nyheten om at Volodymyr Zelenskijs besøk i Det hvite hus endte uten det gjennombruddet Ukraina ønsket seg. Etter samtaler som ble beskrevet som vennskapelige, men resultatløse, signaliserte Donald Trump at han ikke var klar til å levere Tomahawk-missiler, og argumenterte med at USA må unngå ytterligere eskalering med Moskva. Den amerikanske presidenten antydet at fredssamtaler kunne være innen rekkevidde, og sa at begge sider burde "stoppe der de er". Zelenskij var realistisk med hensyn til utfallet, men støttet ideen om å stanse konflikten langs de nåværende frontlinjene, og kalte det et første skritt i retning dialog. Likevel reiser den ukrainske presidenten fra Washington uten de langdistanserakettene han hadde håpet på. Hva tenker du om dette? Hvis du vil vite mer om dette, kan du selvfølgelig lese mer på følgende lenke. Go!