Ingenting er hva det ser ut til i første titt på Welcome to Derry

Pennywise er tilbake! Eller rettere sagt, den gjør sin skikkelige debut... Etter to populære og godt mottatte filmer skal IT -serien vokse og utvides til TV-rommet denne høsten, når IT: Welcome to Derry gjør sin ankomst på HBO Max. Serien har vært under produksjon en god stund, men nå har den første traileren for skrekkprosjektet blitt vist, og gir oss et glimt av dens forskrudde og urovekkende væremåte.

Serien vil utforske opprinnelsen til det berømte kloakkdyret og skildre hvordan Derry fikk et så fryktet rykte. Forestillingen kretser rundt et ungt skuespillerensemble og tar oss med tilbake i tid, helt til 1962, i en foruroligende fortelling som avdekker "hvor det hele begynte ..."

Til tross for at vi endelig får se litt av IT: Welcome to Derry i denne traileren, er vi fortsatt i blinde når det gjelder premieredato. En rimelig gjetning vil være at serien kommer i tide til årets uhyggeligste sesong og rundt Halloween, men foreløpig må vi bare vente på en endelig bekreftelse fra HBO utover høsten 2025.