Ingenting Telefon 4(a)

La oss starte med det grunnleggende. MSRP for denne telefonen er € 379 for 8+128 GB-versjonen og € 459 for 12+256 GB-versjonen. Dette er billig i seg selv. Dette gir deg faktisk optisk zoom på 3,5x og det jeg synes er over gjennomsnittlig kamerakvalitet og godt over mellomsegmentet der Nothing prøver å posisjonere seg. Denne kameramodulen vil være mer enn tilstrekkelig for de fleste brukere, og selv om jeg ikke er noen fan av 70x digital zoom, er TrueLens Engine 4 ganske imponerende på alle måter, inkludert nattfotografering.

HQ

Den har et 50MP Samsung GN9-hovedkamera, et Sony ultrabredt og et 50MP Tetraprism periskop-telefotokamera og et 8MP ultrabredt, men til tross for at det er en kameramodul som finnes i flaggskiptelefoner, klarer 4K-videoen bare 30FPS der 60FPS hadde vært å foretrekke. Selfie-kameraet er på 32 MP, noe jeg trodde bare fantes i flaggskiptelefoner. Bildekvaliteten er ganske god, og til og med den digitale zoomen fungerer veldig bra opp til rundt 6-6,5x. Likevel er det ingenting som slår optisk zoom. Den kan gjøre Ultra XDR hvis du vil, men det krever RAW-format, noe som vil ta opp mye lagringsplass veldig raskt. I tillegg bør portrettmodusen nevnes, da disse generelt er ganske gode på de fleste moderne telefoner, og også i dette tilfellet der uskarphetseffektene er ganske myke samtidig som hovedmotivet skilles fra bakgrunnen. Valgmulighetene og funksjonene i kameraappen er svært omfattende, og forhåndsinnstillingene er et flott tillegg.

Telefonen bør etter min mening brukes med det tilpassede Nothing-brukergrensesnittet, på toppen av Nothing OS aktivt ved hjelp av Glyph Bar på baksiden, og med et gjennomsiktig etui for å vise det uvanlige cyberpunk-utseendet, hvor det kommer noen gode nyheter, ettersom en er inkludert. I motsetning til avanserte ytelsestelefoner, forstår Nothing at en ny telefon trenger beskyttelse og bør tas i bruk med en gang. Det gir telefonen en veldig tydelig visuell identitet, og du kan oppdage en Nothing-telefon på lang avstand. Testprøvene vi fikk var i hvitt, og jeg elsker det designvalget, men for de med en annen smak er svart, blått og rosa også tilgjengelig.

Operativsystemet, eller rettere sagt brukergrensesnittet, er fortsatt Android 16, og det er ekstremt raskt og flytende. De svært forskjellige ikonene og temaene gjør at denne telefonen føles futuristisk, akkurat som forgjengerne gjorde, og det elsker jeg også. Det føles veldig teknisk, samtidig som det er overraskende enkelt å forstå og navigere i, og for en gangs skyld trengte jeg ikke å endre og tilpasse telefonen etter eget ønske. Den bruker popup-bilder og er generelt ekstremt intuitiv, og Nothing garanterer tre store oppgraderinger.

Aluminiumsrammen beskytter sidene, mens den IP64-klassifiserte telefonen har GG7i-frontglass og Panda Glass 1681, pluss noen ganske store høyttalere. Apropos høyttalerne, de er høye (som i skikkelig høye), og omtrent 20 % volum er mer enn nok for meg. Jeg er ikke sikker på om jeg helt forstår hvorfor de må være så høye, men de er i det minste klare og tydelige, spesielt når det gjelder tale. Minnet er UFS 3.1 i motsetning til noen budsjettmodeller som bruker NVMe-lagring, og det ser ut som Wi-Fi-standarden er 6 og ikke 7, til tross for at Bluetooth-støtten går opp til 5.4. Prosessoren er en åttekjerners Snapdragon 7s Gen 4, men jeg må innrømme at jeg ikke følte noen stor forskjell da jeg byttet til en annen ny enhet med en på papiret mye kraftigere CPU. Ingenting har virkelig levert utmerket optimalisering.

Batteriet er ganske massivt med 5080 mAh, men det eneste den ikke har, er trådløs lading. Skjermen er en AMOLED-skjerm på 6,78" med 120 Hz og en oppløsning på 1260x2800 piksler som når en topp på 4500 nits, og på grunn av måten Nothing OS håndterer apper som YouTube, føles det som om skjermen er enda større.

Du bør ikke bare kjøpe den fordi den er rask og flott å se på, eller fordi den ser annerledes ut. Du bør kjøpe den fordi du får utrolig mye for pengene, og du føler ikke at den mangler noe, slik du gjør med de fleste telefoner i innstegsklassen. Jeg kan tilgi at den ikke har e-sim, for en så sammenhengende opplevelse som denne er sjelden tilgjengelig til denne prisen.

