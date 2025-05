Inin Games spør Xbox-fansen hvilke spill de savner mest

HQ

For de som ønsker å spille Inin Games-titler, har det hittil vært tryggest å skaffe seg en anstendig PC, en PlayStation eller Switch. Altfor ofte blir Microsofts konsoller hoppet over når de skal slippe noe nytt, men nå ser det ut til at de har blitt stadig mer nysgjerrige på det grønne laget.

Via sosiale medier spør de nå hvilke spill som er tilgjengelige for PlayStation og Switch som Xbox-publikummet er mest interessert i. De ber til og med i et senere innlegg om at folk ikke svarer "alle", så de virker genuint interessert i å vite hva folk vil ha mest :

"Xbox-spillere! Dette er et innlegg uten løfter, men jeg bare spør om vi skulle konvertere noen av spillene våre til Xbox, hvilke ville du være mest interessert i å se? I utgangspunktet prøver vi bare å finne ut hvilke av PlayStation/Switch-spillene våre Xbox-spillere vil like å spille! Takk!"

Shenmue 3 ser ut til å være den tittelen folk flest savner til Xbox, men andre flotte titler folk spør etter er ting som Cotton Fantasy Superlative Night Dreams, Wonder Boy: Asha in Monster World og Wonder Boy Collection.