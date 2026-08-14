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Selv om Mortal Kombat 1 ser ut til å ha solgt færre eksemplarer enn NetherRealm Studios og Warner Bros. hadde forventet, hadde det allerede passert åtte millioner solgte eksemplarer i fjor vår. Det er uklart hva studioet vil gjøre videre, men det går mange positive rykter som tyder på et nytt Injustice-spill.

Det siste spillet er ni år gammelt, og nå avslører Ed Boon, grunnlegger av NetherRealm og medskaper av Mortal Kombat, via Bluesky at Injustice 2 har solgt over ni millioner eksemplarer gjennom årene. Disse tallene får en til å undre seg over hvorfor Warner Bros. ikke allerede har gitt ut en oppfølger, men bedre sent enn aldri, som man sier.

Med DC-universet på nytt og et behov for å markedsføre DC-superhelter, vil et nytt Injustice-spill utvilsomt være et svært kraftfullt verktøy. Med tanke på at Mortal Kombat 1 er nesten nøyaktig tre år gammelt, er det definitivt på tide å avsløre studioets neste prosjekt.