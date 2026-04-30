Injustice 3 bekreftet ved et uhell av WB Games-artist

Det har gått nesten et tiår siden vi sist fikk et Injustice-spill. Siden den gang har NetherRealm Studios vendt tilbake til sitt brød og smør, og levert to nye Mortal Kombat-titler. Det har imidlertid alltid vært et dvelende spørsmål om de vil lage et nytt stort superheltoppgjør. Med det nye DCU på plass, ser det ut til at nå er den beste tiden for det, og tilsynelatende er Netherrealm enig.

Som rapportert av MP1st, CV for en kunstner som jobber hos Warner Bros. Games har ved et uhell avslørt eksistensen av Injustice 3. I den anonyme kunstnerens erfaring ser vi en rekke store spill, for eksempel to uanmeldte titler og Hogwarts Legacy-oppfølgeren. Vi spekulerer forresten ikke i at et av de uanmeldte spillene er Injustice 3, ettersom det eksplisitt er nevnt i CV-en.

Tilbake på 2010-tallet ville NetherRealm gi ut et Mortal Kombat-spill, etterfulgt av Injustice. Dette endret seg først i 2023, da vi fikk Mortal Kombat 1 etter Mortal Kombat 11. Det tar NetherRealm rundt 3 eller 4 år å gi ut et spill, og kanskje vi kan se Injustice 3 stilt opp for 2027. Det er ren spekulasjon, men med en hel masse DC-innhold som kommer vår vei, og Absolute-serien er kulere enn noensinne, kan det nå være på tide for oss å få et nytt glimt av kampserien.