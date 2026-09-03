Inkblood Hands-On-forhåndsvisning: En blanding av kjente gåtespill med et snev av skrekk

Vi elsker alle et mysterium, ikke sant? Enten det handler om å løse et drap eller finne ut hvorfor du gikk til kjøleskapet selv om du visste nøyaktig hva du ville ha for et øyeblikk siden, er det følelsen av det ukjente – det som setter hjernen vår i gang – som gir et mysterium en viss spenning. En spenning som det nye indie-puslespillet « Inkblood utnytter mesterlig, noe som gjør det til en av mine favorittopplevelser på Gamescom i år.

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I «Inkblood spiller du som en inkvisitor som følger et spor av død. Du drar ut på eventyr gjennom et fiktivt land basert på det tidligmoderne Øst-Europa, og reiser i en vogn du aldri forlater. Du beveger deg mellom ulike deler av vognen når du ankommer et åsted, og bruker for det meste kameraet ditt og linsen som lar deg se et glimt av fortiden for å sette sammen ledetråder og identifisere gjerningspersonene bak et drap, en brannstiftelse eller en annen forbrytelse. Det minner ganske mye om Rise of the Golden Idol, men i stedet for å samle inn og bruke dusinvis av ord, handler det egentlig bare om å fange gjerningspersonen bak en forbrytelse, samt å avdekke skjebnen til dem som har lidd under vedkommendes hender.

Golden Idol»-spillene er kanskje den første sammenligningen du tenker på når du setter deg ned for å spille « Inkblood for første gang, men andre titler som «Pentiment», «Inscryption» og andre puslespill kom også til tankene. Det alle disse spillene gjør utrolig bra, akkurat som * Inkblood*, er å skape en umiddelbar atmosfære. Grafikken i dette spillet forteller deg hva slags verden du trer inn i. Dialogen, notatene og annet avslører at du ikke er en venn for de fleste, men at du er en som er forpliktet til å avsløre kriminelle og utføre jobben din effektivt. Det som virkelig skiller « Inkblood ut, selv fra spillene du kan sammenligne det tett med, er vognen. Bruken av vognen som et raffinert, «trygt» rom for spilleren er svært godt gjennomført. Du føler at selv om du har vegger rundt deg, som beskytter deg med en rask flukt som nærmest er garantert, så er ikke alt som det skal. Det er en spenning som sniker seg inn i scenene jo lenger du spiller, og jeg er nysgjerrig på å se hvordan den utvikler seg i løpet av et gjennomspill. Vil du oppdage at overlevende kommer nærmere vognen din? At de legger mer merke til deg?

Utover den dystre og unike kunststilen, trekker « Inkblood deg inn med enkle, men effektive mekanismer for å løse gåter. Luppen din er den mest fremtredende funksjonen, men det finnes mange andre måter å holde oversikt over en sak på gjennom hele oppholdet ditt i « Inkblood. Et stearinlys kan kanskje la deg se hemmelig tekst skrevet på et tilsynelatende blankt stykke papir. Tegningene dine lar deg lagre flere ledetråder som du kan bruke senere. Kartet som er tatovert på ryggen til din trofaste tjener, lar deg se hvor du befinner deg til enhver tid. Vi fant ikke noen anvendelse for det i demoen vår, men estetikken var for kul til at vi kunne la være å nevne det her.

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Som nevnt er imidlertid luppeglasset den virkelige stjernen i showet. Gjennom det kan du se hendelser slik de skjedde i fortiden, og det er den virkelige måten du vil begynne å finne ut av ting på. For eksempel er det vel og bra å finne et hengt lik i skogen, men gjennom kikkerten vil du kunne se hvem som holdt i tauet og ta et bilde som du kan bruke som hovedbevis for å løse saken. Dette verktøyet er enkelt i sin utforming, men det gir en stor dybde i gåtene i Inkblood. Selv i den første saken uten veiledning måtte du stole på både din egen intuisjon og forstørrelsesglasset for å finne ut hva som foregikk. Det er ikke et verktøy som gir deg umiddelbare løsninger, men det lar deg i stedet begynne å løse sakene grundig, uten at det er nødvendig å legge til masse dialog eller skape mange flere scener.

Jeg gikk inn i « Inkblood uten forventninger, siden jeg ikke hadde noen anelse om hva spillet gikk ut på. Nå som jeg har spilt det, kan jeg si at det har havnet helt øverst på Steam-ønskelisten min, og jeg gleder meg til å se mer fra denne indieperlen. Hvis du er fan av mysterier, puslespill eller bare mørke miljøer som på en briljant måte utnytter kontrasten mellom industri- og landsbylivet på begynnelsen av 1900-tallet og slutten av 1800-tallet, bør du også sjekke ut « Inkblood.