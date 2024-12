Inkonbini: One Store ønsker å kurere traumene dine fra å jobbe i detaljhandelen

Som en del av Day of the Devs: The Game Awards Edition -showet som nettopp ble avsluttet, avslørte utvikleren Nagai Industries nettopp og presenterte en full titt på sitt kommende narrative simuleringsspill, Inkonbini: One Store.

Dette beskrives som en meditativ opplevelse i sakte tempo som handler om å sette pris på skjønnheten i hverdagen. Tanken er at du spiller rollen som Makoto Hayakawa, som i pausene fra studiene får i oppgave å passe på en konbini-butikk i en liten by mens tanten hennes er bortreist. Dette innebærer blant annet å fylle opp hyller, hjelpe kunder, lytte til deres trivielle historier og ellers utføre små handlinger som vil påvirke livene deres på en gunstig måte.

Inkonbini: One Store planlegger å komme til et bredt utvalg av plattformer, inkludert PC, PS5, Xbox Series X / S og Nintendo Switch, og i henhold til utgivelsesdatoen er alt vi vet så langt at spillet vil lanseres i 2025. Du kan se traileren for spillet nedenfor, sammen med flere skjermbilder.