Innendørs-VM i friidrett i Polen: fullstendig program (20.-22. mars)

Fullstendig program for 2026-utgaven av innendørs-VM i friidrett i Kuyavian-Pomeranian, Polen.

Innendørs-VM i friidrett 2026 i Kuyavian-Pomeranian, Polen, finner sted denne helgen, fra fredag 20. mars til søndag 22. mars. De arrangeres bare ett år etter innendørsmesterskapet i Nanjing i Kina (21.-23. mars 2025), som har vært utsatt siden 2020 på grunn av covid.

Normalt arrangeres innendørs-VM i friidrett annethvert år, så de neste utgavene blir i 2028 og 2030, i Bhubaneswar i India og Astana i Kasakhstan. De alternerer med utendørskonkurransen, som i fjor var i Tokyo, og neste år vil bli avholdt i Beijing, i september 2027.

I Polen 2026 vil vi se superstjerner som Armand 'Mondo' Duplantis, Keely Hodgkinson eller Kishane Thompson, 674 utøvere fra 118 forbund og 26 friidrettsøvelser. Her er den fullstendige timeplanen:

2026 VM i friidrett innendørs - fullstendig program

Tider i GMT (britisk tid), en time mer i CET.

Fredag 20. mars

Morgenmøte :


  • 10:05, M, 60 meter, syvkamp

  • 10:20, M, 60 meter, innledende heat

  • 10:53, M, lengdehopp, syvkamp

  • 11:08, W, 400 meter, innledende heat

  • 11:39, W, høydehopp, finale

  • 12:01, M, 400 meter, innledende heat

  • 12:51, W, 800 meter, innledende heat

  • 12:57, M, kulestøt, syvkamp

  • 13:26, M, 800 meter, innledende heat

Kveldsøkt :


  • 18:10, W, Kulestøt, finale

  • 18:16, M, Høydehopp, syvkamp

  • 18:22, W, 1500 meter, innledende heat

  • 18:54, M, 1500 meter, innledende heat

  • 19:35, M, tresteg, finale

  • 19:42, W, 400 meter, semifinale

  • 20:16, M, 60 meter, semifinale

  • 20:44, M, 400 meter, semifinale

  • 21:22, M, 60 meter, finale

Lørdag 21. mars

Morgenøkt :


  • 10:05, M, 60 meter hekk, syvkamp

  • 10:20, M, 60 meter hekk, innledende heat

  • 11:05, W, 60 meter hekk, heat

  • 11:10, M, stavhopp, syvkamp

  • 12:00, X, 4x400 meter stafett, finale

  • 12:15, M, høydehopp, finale

  • 12:22, W, 800 meter, semifinale

  • 13:08, M, 800 meter, semifinale

Kveldsøkt:


  • 18:25, M, stavhopp, finale

  • 18:34, M, 400 meter, finale

  • 18:52, M, 1000 meter, syvkamp

  • 19:04, W, 3000 meter, finale

  • 19:22, M, 3000 meter, finale

  • 19:38, W, tresteg, finale

  • 19:48, M, 60 meter hekk, semifinale

  • 20:14, W, 60 meter, semifinale

  • 20:40, W, 400 meter, finale

  • 21:02, M, 60 meter hekk, finale

  • 21:20, W, 60 meter, finale

Søndag 22. mars

Morgenøkt :


  • 10:05, W, 60 meter hekk, femkamp

  • 10:20, W, lengdehopp, finale

  • 10:43, W, Høydehopp, femkamp

  • 10:48, M, 4x400 meter stafett, innledende heat

  • 11:30, M, kulestøt, finale

  • 12:05, W, 4x400 meter stafett, innledende heat

  • 12:55, W, 60 meter hekk, innledende heat

  • 13:21, W, kule, femkamp

Kveldsøkt :


  • 17:40, W, lengdehopp, femkamp

  • 17:55, W, Stanghopp, finale

  • 18:38, M, 1500 meter, finale

  • 18:52, W, 60 meter hekk, semifinale

  • 19:12, M, lengdehopp, finale

  • 19:22, W, 1500 meter, finale

  • 19:38, M, 800 meter, finale

  • 19:53, W, 800 meter, finale

  • 20:03, W, 800 meter, femkamp

  • 20:13, W, 60 meter hekk, finale

  • 20:26, M, 4x400 meter stafett, finale

  • 20:47, W, 4x400 meter stafett, finale

