Innendørs-VM i friidrett i Polen: fullstendig program (20.-22. mars)

Innendørs-VM i friidrett 2026 i Kuyavian-Pomeranian, Polen, finner sted denne helgen, fra fredag 20. mars til søndag 22. mars. De arrangeres bare ett år etter innendørsmesterskapet i Nanjing i Kina (21.-23. mars 2025), som har vært utsatt siden 2020 på grunn av covid.

Normalt arrangeres innendørs-VM i friidrett annethvert år, så de neste utgavene blir i 2028 og 2030, i Bhubaneswar i India og Astana i Kasakhstan. De alternerer med utendørskonkurransen, som i fjor var i Tokyo, og neste år vil bli avholdt i Beijing, i september 2027.

I Polen 2026 vil vi se superstjerner som Armand 'Mondo' Duplantis, Keely Hodgkinson eller Kishane Thompson, 674 utøvere fra 118 forbund og 26 friidrettsøvelser. Her er den fullstendige timeplanen:

2026 VM i friidrett innendørs - fullstendig program

Tider i GMT (britisk tid), en time mer i CET.

Fredag 20. mars

Morgenmøte :



10:05, M, 60 meter, syvkamp



10:20, M, 60 meter, innledende heat



10:53, M, lengdehopp, syvkamp



11:08, W, 400 meter, innledende heat



11:39, W, høydehopp, finale



12:01, M, 400 meter, innledende heat



12:51, W, 800 meter, innledende heat



12:57, M, kulestøt, syvkamp



13:26, M, 800 meter, innledende heat



Kveldsøkt :



18:10, W, Kulestøt, finale



18:16, M, Høydehopp, syvkamp



18:22, W, 1500 meter, innledende heat



18:54, M, 1500 meter, innledende heat



19:35, M, tresteg, finale



19:42, W, 400 meter, semifinale



20:16, M, 60 meter, semifinale



20:44, M, 400 meter, semifinale



21:22, M, 60 meter, finale



Lørdag 21. mars

Morgenøkt :



10:05, M, 60 meter hekk, syvkamp



10:20, M, 60 meter hekk, innledende heat



11:05, W, 60 meter hekk, heat



11:10, M, stavhopp, syvkamp



12:00, X, 4x400 meter stafett, finale



12:15, M, høydehopp, finale



12:22, W, 800 meter, semifinale



13:08, M, 800 meter, semifinale



Kveldsøkt:



18:25, M, stavhopp, finale



18:34, M, 400 meter, finale



18:52, M, 1000 meter, syvkamp



19:04, W, 3000 meter, finale



19:22, M, 3000 meter, finale



19:38, W, tresteg, finale



19:48, M, 60 meter hekk, semifinale



20:14, W, 60 meter, semifinale



20:40, W, 400 meter, finale



21:02, M, 60 meter hekk, finale



21:20, W, 60 meter, finale



Søndag 22. mars

Morgenøkt :



10:05, W, 60 meter hekk, femkamp



10:20, W, lengdehopp, finale



10:43, W, Høydehopp, femkamp



10:48, M, 4x400 meter stafett, innledende heat



11:30, M, kulestøt, finale



12:05, W, 4x400 meter stafett, innledende heat



12:55, W, 60 meter hekk, innledende heat



13:21, W, kule, femkamp



Kveldsøkt :