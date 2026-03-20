Innendørs-VM i friidrett i Polen: fullstendig program (20.-22. mars)
Fullstendig program for 2026-utgaven av innendørs-VM i friidrett i Kuyavian-Pomeranian, Polen.
Innendørs-VM i friidrett 2026 i Kuyavian-Pomeranian, Polen, finner sted denne helgen, fra fredag 20. mars til søndag 22. mars. De arrangeres bare ett år etter innendørsmesterskapet i Nanjing i Kina (21.-23. mars 2025), som har vært utsatt siden 2020 på grunn av covid.
Normalt arrangeres innendørs-VM i friidrett annethvert år, så de neste utgavene blir i 2028 og 2030, i Bhubaneswar i India og Astana i Kasakhstan. De alternerer med utendørskonkurransen, som i fjor var i Tokyo, og neste år vil bli avholdt i Beijing, i september 2027.
I Polen 2026 vil vi se superstjerner som Armand 'Mondo' Duplantis, Keely Hodgkinson eller Kishane Thompson, 674 utøvere fra 118 forbund og 26 friidrettsøvelser. Her er den fullstendige timeplanen:
2026 VM i friidrett innendørs - fullstendig program
Tider i GMT (britisk tid), en time mer i CET.
Fredag 20. mars
Morgenmøte :
- 10:05, M, 60 meter, syvkamp
- 10:20, M, 60 meter, innledende heat
- 10:53, M, lengdehopp, syvkamp
- 11:08, W, 400 meter, innledende heat
- 11:39, W, høydehopp, finale
- 12:01, M, 400 meter, innledende heat
- 12:51, W, 800 meter, innledende heat
- 12:57, M, kulestøt, syvkamp
- 13:26, M, 800 meter, innledende heat
Kveldsøkt :
- 18:10, W, Kulestøt, finale
- 18:16, M, Høydehopp, syvkamp
- 18:22, W, 1500 meter, innledende heat
- 18:54, M, 1500 meter, innledende heat
- 19:35, M, tresteg, finale
- 19:42, W, 400 meter, semifinale
- 20:16, M, 60 meter, semifinale
- 20:44, M, 400 meter, semifinale
- 21:22, M, 60 meter, finale
Lørdag 21. mars
Morgenøkt :
- 10:05, M, 60 meter hekk, syvkamp
- 10:20, M, 60 meter hekk, innledende heat
- 11:05, W, 60 meter hekk, heat
- 11:10, M, stavhopp, syvkamp
- 12:00, X, 4x400 meter stafett, finale
- 12:15, M, høydehopp, finale
- 12:22, W, 800 meter, semifinale
- 13:08, M, 800 meter, semifinale
Kveldsøkt:
- 18:25, M, stavhopp, finale
- 18:34, M, 400 meter, finale
- 18:52, M, 1000 meter, syvkamp
- 19:04, W, 3000 meter, finale
- 19:22, M, 3000 meter, finale
- 19:38, W, tresteg, finale
- 19:48, M, 60 meter hekk, semifinale
- 20:14, W, 60 meter, semifinale
- 20:40, W, 400 meter, finale
- 21:02, M, 60 meter hekk, finale
- 21:20, W, 60 meter, finale
Søndag 22. mars
Morgenøkt :
- 10:05, W, 60 meter hekk, femkamp
- 10:20, W, lengdehopp, finale
- 10:43, W, Høydehopp, femkamp
- 10:48, M, 4x400 meter stafett, innledende heat
- 11:30, M, kulestøt, finale
- 12:05, W, 4x400 meter stafett, innledende heat
- 12:55, W, 60 meter hekk, innledende heat
- 13:21, W, kule, femkamp
Kveldsøkt :
- 17:40, W, lengdehopp, femkamp
- 17:55, W, Stanghopp, finale
- 18:38, M, 1500 meter, finale
- 18:52, W, 60 meter hekk, semifinale
- 19:12, M, lengdehopp, finale
- 19:22, W, 1500 meter, finale
- 19:38, M, 800 meter, finale
- 19:53, W, 800 meter, finale
- 20:03, W, 800 meter, femkamp
- 20:13, W, 60 meter hekk, finale
- 20:26, M, 4x400 meter stafett, finale
- 20:47, W, 4x400 meter stafett, finale