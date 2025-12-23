Innospace-raketten krasjer under den første kommersielle oppskytingen fra Brasil

HQ

Det sørkoreanske oppstartsselskapet Innospace fikk et tilbakeslag etter at Hanbit-Nano-raketten krasjet kort tid etter oppskytingen under den første kommersielle oppskytingen fra Brasils Alcântara Space Center, opplyser brasilianske myndigheter og selskapet selv.

Raketten lettet sent mandag kveld, men opplevde en anomali omtrent to minutter ut i luften før den styrtet mot bakken, ifølge Brasils luftvåpen. Nødetater ble sendt ut for å sikre nedslagsområdet og vurdere vraket. Det ble ikke rapportert om noen personskader.

Den mislykkede oppskytingen sendte Innospace-aksjen ned rundt 24 % i Seoul-handelen, selskapets største intradagsfall på flere måneder. Oppdraget hadde allerede blitt utsatt flere ganger på grunn av tekniske kontroller og værforhold, og skulle frakte flere små satellitter for ukjente kunder.