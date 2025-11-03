Innovasjon eller galskap: Nintendos mest bisarre produkter

HQ

Si Nintendo, og folk begynner umiddelbart å tenke på Pokémon, Zelda, og Mario med tilhørende Mushroom Kingdom. Det er ikke overraskende, siden det utvilsomt er det de er mest kjent for, og det ser bare ut til å bli større og større. Men vi bør huske at Nintendo har gjort mer enn det.

Jeg snakker ikke om Donkey Kong, Kirby, eller Pikmin - og heller ikke F-Zero, Punch-Out, eller Pilotwings - men mye merkeligere ting. Hvis du har vært med lenge, kjenner du sikkert til de fleste av disse, men her er et titalls Nintendo-produkter av den mer uventede sorten, som det i mange tilfeller er vanskelig å forestille seg bli utviklet og utgitt i dag.

Nintendo Love Tester (1969)

Det er lett å glemme at Nintendo er et veldig gammelt selskap som har eksistert i godt over 100 år. Det betyr at de bare har jobbet med videospill i omtrent en tredjedel av tiden de har vært aktive. Og en av de tingene de lanserte relativt kort tid før de begynte med videospill, var Love Tester. Det er en måte for kjærlighetssyke unge mennesker å teste hvor mye de elsker hverandre på. Man holder en ball, og måleren gir et vitenskapelig (vel, på en måte) resultat. Faktisk ble denne relansert så sent som i 2010, og det er definitivt et av deres mest uvanlige produkter.

Famicom Disk System (1986)

Året var 1986, og NES hadde nettopp blitt lansert i Vesten. I Japan hadde konsollen allerede eksistert i noen år, og Nintendo lanserte samme år noe som het Famicom Disk System. Navnet er selvforklarende og besto av en diskettstasjon til NES. Nintendo var Nintendo også den gang, og valgte sin egen standard fremfor en eksisterende løsning, men det ble likevel en stor suksess. Diskettene gjorde spillene billigere, og det var ofte mulig å lagre på dem, noe som førte til at det av og til sto i NES-manualene at man kunne lagre i spillene (f.eks. Excite Bike), selv om det ikke var mulig.

I Am a Teacher: Super Mario-genser (1986)

Og mens vi er inne på Famicom Disk System, må jeg nevne I Am a Teacher: Super Mario Sweater. Hva ligger bak denne lange og noe klønete tittelen? Jo, Nintendo mente på den tiden (husk at Mario ikke var spesielt kjent på dette tidspunktet) at spillere med en Famicom - Japans NES - som hadde investert i diskettstasjonen, trengte å lære seg å strikke gensere med Mario -motiver. Og jeg har egentlig ikke noe mer å tilføye. Bisarr er bare den første måten å beskrive dette på (etterfulgt av muligens Lovely).

Pro Wrestling (1987)

I dag står Nintendo for sunn underholdning og er synonymt med familiemoro. Selv om de av og til utgir litt mer voldelige titler, produserer de dem ikke selv. Men Nintendo hadde tidligere et bredere utvalg. I tillegg til Donkey Kong, Mario og Zelda tilbød de også racing, sport og wrestling. Pro Wrestling skiller seg ut fra mengden som et lysende fyrtårn, og byr på en svært voldelig wrestling-ekstravaganza med blod, hodestøt, bitt, ryggbrekkere og kvelertak. Det var et veldig bra spill og et av de mest voldelige fra NES-æraen, som Nintendo i dag knapt ser ut til å ville vedkjenne seg eksistensen av. Men vi vet at de kan produsere underholdningsvold som få andre ... hvis de vil.

Power Glove (1989)

Den svært bisarre Power Glove var så merkelig allerede da den ble lansert at den i dag har oppnådd kultstatus og på mange måter føles som et slags nullpunkt for amerikansk spillkultur på 1980-tallet. Tanken var at den skulle erstatte kontrolleren din og gjøre deg til ett med spillet, samt erstatte visse kommandoer med bevegelsesfølsomhet. Power Glove er kul, det skal den ha, men den var totalt ubrukelig og en absurd merkelig dings.

Game Boy-kamera/skriver (1998)

I dag går vi alle rundt med et fantastisk kamera i lommen, klar til å ta bilder når som helst. Men slik har det ikke alltid vært. Omtrent samtidig med at det begynte å dukke opp skikkelige digitalkameraer, lanserte Nintendo et kamera til Game Boy. På denne tiden fantes det verken smarttelefoner eller nettbrett, og det var en selvfølge at bildene skulle skrives ut, så naturligvis ble det også lansert en skriver. Kameraet var av nesten utrolig dårlig kvalitet og tok bare små, grynete svart-hvitt-bilder. Men det ble likevel en kultklassiker og har fortsatt sine fans i dag, selv om konseptet føltes rart og utdatert allerede da det først ble lansert.

Mario-familien (2001)

Game Boy Color var i ferd med å bli erstattet av Game Boy Advance, men det var fortsatt litt liv igjen i den gamle trofaste enheten, og Nintendo benyttet anledningen til å lansere Mario Family. Har du aldri hørt om det? Ikke overraskende. Det ble bare utgitt i Japan, og gikk ut på å bruke den sammen med en bestemt type symaskin for å lage Mario mønstre. Det har derfor visse likhetstrekk med det nevnte I Am a Teacher: Super Mario Sweater, men her lærer man ikke så mye, man får bare hjelp til å sy Mario.

Nintendo e-Reader (2001)

Vi vet ikke nøyaktig hva ideen var, men i 2001 lanserte Nintendo plutselig e-Reader for Game Boy Advance. Den kunne lese QR-koder som ble solgt som samlekort for å låse opp retrospill og bonusinnhold. Vi vet ikke nøyaktig hva planen var for dette, men det ble bare utgitt noen få spill (som var lagret på flere QR-koder som måtte skannes en etter en), og i Europa fikk den aldri en offisiell debut. En veldig bisarr gadget.

Wii Music (2008)

Guitar Hero og Rock Band var enormt populære på den tiden, og Nintendo ønsket å kaste seg på bølgen. Det var bare to år etter lanseringen av Wii, hvis Wii-fjernkontroll allerede hadde blitt brukt på alle mulige merkelige måter (ofte med ganske dårlige resultater), og Nintendo kviet seg for å lansere spill som ikke utnyttet bevegelsesfølsomheten. Jeg antar at de mente at dette ga produktene deres merverdi. Resultatet ble Wii Music, en av de mest intetsigende titlene som noensinne er utgitt, der Wii-fjernkontrollen kunne imitere over 60 instrumenter, men ingen av dem på en god måte. I bunn og grunn var det en fullpris-tittel som lot deg spille luftgitar, og det står igjen som et av de mest bisarre produktene noensinne.

Ansiktstrening (2010)

Da Nintendo DS update DSi ble lansert, hadde Nintendo utstyrt den med kameraer. Dette føltes kanskje overflødig, og Nintendo forsøkte å finne en bruk for dem, og lanserte Face Training i 2010 (tre år tidligere i Japan i en litt annen versjon). Så hva handlet dette spillet om? Vel, i likhet med Brain Training handlet det om å trene noe, i dette tilfellet ansiktet. Tanken var at du skulle gjøre øvelser med ansiktet ditt mens det dårlige kameraet - under oppsyn av skjønnhetseksperten Fumiko Inudo - sjekket at du gjorde alt riktig, samtidig som det også var enklere spillelementer. Konseptet ble aldri lansert i USA, og kan betraktes som ubrukelig fluff, men en ganske original idé.

Alarmo (2024)

Ja, Nintendo fortsetter å overraske selv i dag, og så sent som i fjor fikk de den samlede spillverdenen til å heve øyenbrynene. Ut av det blå lanserte de en vekkerklokke, et produkt som i dag nesten helt har blitt erstattet av smarttelefoner. Den kommer i en stilig Mario-rød farge og har funksjoner som hjelper deg med å sovne og våkne komfortabelt, spiller musikk fra klassiske Nintendo-titler og koster en urimelig sum. Et virkelig merkelig produkt som likevel muntrer deg opp og viser at Nintendo fortsatt kan overraske som få andre.