Innsamlingskampanje lansert for å støtte spansk gjennombrudd innen forskning på bukspyttkjertelkreft

En innsamlingsaksjon er lansert for å støtte forskningen på bukspyttkjertelkreft som ledes av den spanske onkologen Dr. Mariano Barbacid, etter det store vitenskapelige gjennombruddet som viste fullstendig eliminering av svulster i bukspyttkjertelen i dyremodeller.

Prosjektet, som er utviklet av Barbacids team i samarbeid med Fundación CRIS Contra el Cáncer, rapporterte nylig om enestående resultater ved hjelp av en trippel målrettet behandling. Behandlingen kombinerer en KRAS-hemmer med forbindelser rettet mot EGFR og STAT3, og har lykkes med å stanse tumorvekst i mus uten betydelig toksisitet. Dyrene forble svulstfrie i lengre perioder etter behandlingen, noe som markerer en milepæl i forskningen på en av de mest aggressive kreftformene...

Dr. Mariano Barbacid // Shutterstock

På bakgrunn av disse funnene har CRIS Contra el Cáncer åpnet en offentlig innsamlingsaksjon for å sikre neste fase av forskningen. Ifølge stiftelsen er det nødvendig med ytterligere finansiering for å fullføre avanserte prekliniske studier, finjustere legemiddelkombinasjoner og dosering, og teste behandlingen i et bredere spekter av eksperimentelle modeller før det søkes om kliniske studier på mennesker.

En del av arbeidet fokuserer på høyst innovative tilnærminger, blant annet PROTAC-baserte forbindelser som er utviklet for å selektivt bryte ned kreftdrivende proteiner inne i tumorceller. Selv om disse terapiene er lovende, krever de fortsatt omfattende farmasøytisk utvikling for å sikre sikkerhet, stabilitet og skalerbarhet for menneskelig bruk.

Adenokarsinom i bukspyttkjertelen er fortsatt en av de dødeligste kreftformene på grunn av sen diagnose og begrensede behandlingsmuligheter. I Spania diagnostiseres tusenvis av nye tilfeller hvert år, og femårsoverlevelsen er fortsatt under 10 %. Donasjonskampanjen gjør det mulig for enkeltpersoner å bidra direkte til prosjektet, med midler som er ment å fremskynde forskning som til slutt kan resultere i nye behandlingsalternativer for pasienter...