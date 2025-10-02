Innsatsen er enda høyere i andre sesong av Landman

HQ

Da Landman debuterte på Paramount+ i fjor, viste den seg å være en stor hit, faktisk et av strømmetjenestens mest vellykkede prosjekter til dags dato. Det tok ikke lang tid før en andre sesong ble greenlit, og den har tydeligvis også blitt sporet raskt, da den nesten er klar til å ankomme.

Den andre episoden har premiere 16. november, og Billy Bob Thornton er tilbake i hovedrollen sammen med Demi Moore, Andy Garcia, Sam Elliott og flere andre.

Når det gjelder hva du kan forvente av den andre sesongen, forklarer synopsis: "Når oljen stiger opp fra jorden, stiger også hemmelighetene - og Tommy Norris' (Thornton) bristepunkt kan være nærmere enn han aner. Han står overfor økende press fra M-Tex Oil, Cami Miller (Moore) og skyggen av sin egen slekt, og å overleve i Vest-Texas er ikke nobelt - det er brutalt. Og før eller senere må noe gå i stykker."

Nå som serien snart er tilbake på strømmeplattformen, kan du se traileren for Landmans andre sesong nedenfor.