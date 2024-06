HQ

Innsiden Ut er muligens den beste filmen Pixar noensinne har laget, og jeg tør påstå at det i hvert fall er deres viktigste film. Historien om 11-årigen Rileys følelser og hvordan de håndterer store omveltninger i livet hennes er et mesterverk om hvordan følelsene våre fungerer, og med sin fabelaktige komposisjon av musikk, animasjon og fortellerteknikk klarer Innsiden Ut å gjøre mer for den mentale helsen til verdens filmelskere på halvannen time enn det terapeuter gjør på måneder og år.

Lista henger med andre ord høyt når Pixar nå vender tilbake til Rileys verden i Innsiden Ut 2, men heldigvis viser animasjonsstudiet seg å fortsatt være i storform. Ungjenta Riley (Kensington Tallman) har blitt eldre siden sist, og når hun blir invitert med på en prestisjetung hockeyleir bestemmer plutselig puberteten for å slå til for alvor. Dermed får Glede (Amy Poehler) og de andre følelsene vi kjenner fra den første filmen selskap av en rekke nye og ukjente følelser, ledet an av den oransje, hyperaktive og lettere nevrotiske Angst (Maya Hawke). Det blir trangt om plassen når alle følelsene strever med å finne sin plass i det som er en kritisk tid i Rileys liv, hvor hun er i prosessen med å utvikle sin egen definisjon av selvet og hvem hun dypest sett er.

Det grunnleggende premisset for filmen(e) er fortsatt lett å forstå, og uavhengig av om du har sett første film eller ikke tar det ikke lang tid før du forstår konseptet for å henge med. Som vanlig behersker Pixar fantasiens kunst til det ytterste, og måten de skildrer vår hjerne og fantasi flommer fortsatt over av en leken kreativitet som de fleste av oss bare kan drømme om. Det er ikke bare at det hele er fargerikt og morsomt for store og små, det er en film full av oppfinnsom presisjon som går som en rød tråd gjennom hele filmen og som gjør det hele så lett å kjenne seg igjen i.

Dette er en annonse:

Det hele pakkes inn i den visuelle kvaliteten Pixar alltid har vært verdensledende på, og også denne gangen imponerer de med å bringe sin lekne stil til live på utsøkt vis. Stilen fra den første filmen er videreført, men det er lett å se den forbedringene som har skjedd på ni år. Fra et teknisk perspektiv er det imponerende å se enkelte av scenene hvor et hav av objekter er i bevegelse på en og samme tid. Flere av de engelske stemmeskuespillerne vender også tilbake, selv om både Frykt og Avsky har fått nye stemmer siden sist, og Michael Giacchino gjør nok en gang en glimrende jobb med å pakke det hele inn i et perfekt lydbilde.

Når det kommer til historien og rollegalleriet treffer filmen for det meste blink, og både de nye følelsene og konseptene gjør sitt for at formelen fortsatt føles frisk og spennende. Samtidig er det også her filmen har sin svakeste side, for med så mange følelser og rollefigurer involvert i en såpass kort film blir det ikke like mye plass til alle. Dermed får noen av følelsene mer plass enn andre, mens andre blir mer tilsidesatt og underutviklet uten at de får slippe så mye til.

På den andre siden er det jo en slags meta-kommentar over nettopp dette, og når alt kommer til alt treffer filmen ekstremt godt når det kommer til å vise hvordan enkelte følelser kan ta overhånd under livets mest sårbare faser. Når historien treffer sitt klimaks slår den attpåtil til med full styrke, og gjenkjennelsesfaktoren blir så stor og overveldende at det kan få en hel kinosal til å bli knyst stille. Da er vanskelig å ikke la tårene trille, og Innsiden Ut 2 har lært meg at dette er en helt grei følelse som jeg bare må omfavne.

Dette er en annonse:

Innsiden Ut 2 er nok et mesterverk fra Pixar som enda en gang forklarer ett av livets mest komplekse aspekter på en vakker måte som både er enkel og dyp på samme tid. Studioet beviser nok en gang hvorfor de er i verdenstoppen, og stort sett er det bare deres egne tidligere filmer (Innsiden Ut inkludert) som klarer å overgå denne animasjonsopplevelsen. Kinoturen er herved anbefalt, men et tips er å velge en visning på kveldstid, for du kommer til å være så følelsesmessig overveldet etterpå at du ikke klarer å gjøre stort annet resten av dagen. Heldigvis lærer Innsiden Ut 2 deg hvordan du bør håndtere nettopp disse følelsene på en god måte.