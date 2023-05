Innsider hevder Tiktok har en hemmelig bakdør

HQ

Det stormer igjen rundt verdens mest populære app, og denne gangen dreier det seg om Yintao Yu, en tidligere ingeniør i moderselskapet Byte Dance som har opptrådt som varsler. Påstandenehans motTiktok er mildt sagt ubehagelige og inkluderer påstander om at Tiktok har en hemmelig bakdør som det kinesiske kommunistpartiet fritt kan bruke for å få tilgang til brukerdata.

Yu hevder også at Tiktok ofte stjeler innhold fra sine to nærmeste konkurrenter Snapchat og Instagram, og at deres primære formål (for de som tviler) er å fremme kinesiske interesser. Videre skal kommunistpartiet ha hatt en egen avdeling i Byte Dance som hadde som hovedoppgave å overvåke og sikre at selskapet gjorde sitt ytterste for å spre kommunistiske kjerneverdier.

Fremtiden til Tiktok er usikker mange steder i verden, ikke minst i USA, der nye lover er i ferd med å bli vedtatt som vil gjøre det mulig for myndighetene å forby bruk av appen innenfor landets grenser.

Hva mener du om Tiktok og påstandene om at den er et verktøy for propaganda og informasjonsinnhenting?