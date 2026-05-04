Innsider: "Jeg tviler ikke" på at et nytt Star Fox kommer

HQ

For omtrent en måned siden begynte ryktene å sirkulere om at et nytt Star Fox-spill var på vei, ivrig støttet av innsidere og det faktum at Fox McCloud dukket opp i The Super Mario Galaxy Movie. På den tiden ble det sagt at spillet ville bli annonsert så tidlig som i april og utgitt tidligere enn vi kanskje hadde forventet.

En av de største talsmennene for dette var den vanligvis svært pålitelige innsideren NateTheHate, som generelt har rett langt oftere enn han tar feil. Men slik gikk det ikke, for ingen Star Fox-spill har blitt annonsert, og april er over. Så skal vi bare glemme dette og avfeie rapportene som ønsketenkning?

Nei, NateTheHate tror ikke det. Han lar oss vite via X at han fortsatt mener informasjonen i stor grad er nøyaktig, selv om kunngjøringsdatoen viste seg å være feil:

"Som sagt for flere dager siden: Jeg tviler ikke på spillets eksistens. Flere medier/personer har uttalt seg om spillet utenom meg også.

Tidspunktet for avsløringen var utenfor merket og feil. Det er en glipp av meg."

Og med det sagt, alt vi kan gjøre er å fortsette å vente. Nintendo har blitt rammet av flere store lekkasjer det siste året, men om denne informasjonen er nøyaktig gjenstår å se. Med tanke på at Nintendo vanligvis holder et arrangement rundt Summer Game Fest (som finner sted om en måned), er det fortsatt en god sjanse for at vi får vite mer ganske snart.