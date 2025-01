Innspilling av Fallout sesong 2 utsatt på grunn av skogbranner i L.A.

HQ

Vi må kanskje vente litt lenger på Fallout sesong 2, ettersom brannene som har fortært store deler av L.A. har tvunget produksjonen til å stenge ned, mens brannmannskapene prøver å begrense flammene som feier over byen.

Som oppdaget av Variety, FilmLA, tillatelsesbyrået for produksjon i Los Angeles, har utstedt et varsel om at "LA County Fire Department har spesifikt instruert at alle tillatelser utstedt for filming i lokalsamfunnene Altadena, La Crescenta, La Canada / Flintridge og ikke-innlemmet Pasadena er trukket tilbake. Andre tillatelser kan bli trukket tilbake."

Selv om mange av lydstudioene ikke er i direkte skuddlinje, er luftkvaliteten rundt dem farlig, og innbyggerne blir bedt om ikke å ferdes unødig på veiene. Det er ikke ventet at stansen i innspillingen vil bli altfor langvarig, og den kan være over allerede på fredag. Men når folks hjem brenner, er det helt klart større ting å bekymre seg for enn en ny sesong av en videospillfilmatisering.